29 Ocak çılgın sayısal loto sonuçları belli oldu mu? 29 Ocak 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşam gerçekleşecek olan çekilişinde büyük ikramiye 121 milyon TL'nin üzerinde. Şans oyunu tutkunları Şisal Şans tarafından düzenlenen çekilişte kazandıran numaraları merak ediyor. Bu kapsamda '29 Ocak çılgın sayısal loto sonuçları belli oldu mu?' sorunun yanıtına ulaşmak isteyen internet kullanıcıları arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. İşte 29 Ocak 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin detaylar...

29 OCAK 2022 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Haftanın üçüncü Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

29 OCAK 2022 CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

29 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına ve detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz:

https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, Milli Piyango Online'dan, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ya da bayilerden oynanabilir.

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden

6 numara belirnebileceği gibi Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek de kolonlar doldurulabilir.

ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şans daha da arttırabilir.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün düzenlenen çekilişlerde küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edilmesi halinde ikramiye kazanılır.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır. Öte yandan büyük ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olursa ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.



