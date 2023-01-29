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29 Ocak Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto hangi günler oynanıyor?

29.01.2023 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi bugün de yine merakla bekleniyor. Şans oyunu severler bu akşamki çekiliş ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Süper Loto hangi günler oynanıyor insanlar merak ediyorlar. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı, hangi günler oynanıyor?

29 Ocak Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto hangi günler oynanıyor?

Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Her çekilişi ayrı bir heyecanla beklenen Süper Loto'da bu haftanın son çekilişi bu akşam yapılıyor. Vatandaşlar çekilişe yoğun bir ilgi gösterdi. Hayallerini şans oyununa bağlayanlar bu akşam yüzlerinin gülmesini bekliyor.. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı, hangi günler oynanıyor? İşte ayrıntılar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

Süper Loto bu akşam saat 21.30'da çekilecek. Çekiliş canlı yayınlanacak. Kuponlarını dolduran vatandaşlar çekilişin sonuçlarını merakla bekliyor.

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29 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER OYNANIYOR?

Süper Loto çekilişi haftada üç gün gerçekleştiriliyor. Salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekiliş büyük bir ilgi görüyor.
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Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi'nin en çok ilgi gören çekilişlerinden biri durumunda. Çekiliş her hafta saat 21.30'da gerçekleştiriliyor.

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