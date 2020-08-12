3 adımda kahveyle saç bakımı! Parlatıyor, güçlendiriyor, boya etkisi gösteriyor...

Bazılarımız sabahları bir bardak kahve içmeden kendimize gelemeyiz. Oysa kahvenin faydaları, uyandırıcı ve enerji verici etkisiyle bitmiyor. Saçlarımız da bazen kahvenin canlandırıcı ve güçlendirici etkisine ihtiyaç duyuyor! Üstelik yapılan araştırmalar da kahvenin saç için kullanımının faydalarına dikkat çekiyor. Bu araştırmalardan en bilineni ise kahvenin içerisindeki kafeinin, saçın dokusunu iyileştirdiğini ortaya koyuyor. Kahvenin saça yönelik faydalarının başında saçın uzamasına yardımcı olması, saçın daha yumuşak ve parlak bir görünüme kavuşmasını sağlaması ve saç rengini koyulaştırması geliyor. Tüm bu özellikler ise araştırmalarla destekleniyor!

SAÇI GÜÇLENDİRMEK İÇİN..

Kahve, saç köklerini uyararak saçın yapısını güçlendirmesiyle biliniyor. Ayrıca bu sayede saç dökülmesinin önüne geçilebiliyor. Hatta bu şekilde yeni saçların çıkmasını sağlamak bile mümkün! Özellikle erkeklerde saç kaybının, dihidrotestosteron hormonunun saç köklerine zarar vermesiyle oluştuğu bilinen bir gerçek. Yüksek miktarda saç kaybı yaşayan kadınlar da aslında vücutlarında yüksek dihidrotestosteron hormonuna sahip oluyor. Yavaş yavaş gerçekleşen saç kaybı, çok ciddi durumlarda kelliğe yol açabiliyor. Ancak araştırmalar kahvenin saç uzamasına yardımcı olduğunu açıkça gösteriyor. Ayrıca bir uyarıcı da olan kahve, kan dolaşımını hızlandırarak saç köklerini güçlendiriyor ve saçı gürleştiriyor!