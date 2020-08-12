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3 adımda kahveyle saç bakımı! Parlatıyor, güçlendiriyor, boya etkisi gösteriyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çoğumuz kahveyi yalnızca uyanık kalmak için tüketiyoruz. Oysa kahvenin sağlığımıza ne kadar faydalı olduğunu ortaya koyan pek çok araştırma mevcut. Bu faydalardan bir tanesi de saçlarımızın uzamasına yardımcı olması! Peki nasıl oluyor da kahvenin etken maddesi kafein saçların uzamasını sağlıyor? İşte bu sorunun yanıtı…

3 adımda kahveyle saç bakımı! Parlatıyor, güçlendiriyor, boya etkisi gösteriyor...

Bazılarımız sabahları bir bardak kahve içmeden kendimize gelemeyiz. Oysa kahvenin faydaları, uyandırıcı ve enerji verici etkisiyle bitmiyor. Saçlarımız da bazen kahvenin canlandırıcı ve güçlendirici etkisine ihtiyaç duyuyor! Üstelik yapılan araştırmalar da kahvenin saç için kullanımının faydalarına dikkat çekiyor. Bu araştırmalardan en bilineni ise kahvenin içerisindeki kafeinin, saçın dokusunu iyileştirdiğini ortaya koyuyor. Kahvenin saça yönelik faydalarının başında saçın uzamasına yardımcı olması, saçın daha yumuşak ve parlak bir görünüme kavuşmasını sağlaması ve saç rengini koyulaştırması geliyor. Tüm bu özellikler ise araştırmalarla destekleniyor!

SAÇI GÜÇLENDİRMEK İÇİN..

Kahve, saç köklerini uyararak saçın yapısını güçlendirmesiyle biliniyor. Ayrıca bu sayede saç dökülmesinin önüne geçilebiliyor. Hatta bu şekilde yeni saçların çıkmasını sağlamak bile mümkün! Özellikle erkeklerde saç kaybının, dihidrotestosteron hormonunun saç köklerine zarar vermesiyle oluştuğu bilinen bir gerçek. Yüksek miktarda saç kaybı yaşayan kadınlar da aslında vücutlarında yüksek dihidrotestosteron hormonuna sahip oluyor. Yavaş yavaş gerçekleşen saç kaybı, çok ciddi durumlarda kelliğe yol açabiliyor. Ancak araştırmalar kahvenin saç uzamasına yardımcı olduğunu açıkça gösteriyor. Ayrıca bir uyarıcı da olan kahve, kan dolaşımını hızlandırarak saç köklerini güçlendiriyor ve saçı gürleştiriyor!

SAÇ PARLATMAK İÇİN...

Saçlarımız donuk ve yıpranmış göründüğünde genellikle saç kremi ya da saç maskesi uygularız. Oysa saçı kahve ile durulamak da aynı etkiyi yaratıyor! Kahve saç üretimine yardımcı olan bir antioksidan türü olan flavonoid içerdiği için, saçların donuk görünümünü azaltıyor ve saça canlılık katıyor. Kahve sayesinde yumuşayan saç telleri, elektriklenme sorununu ortadan kaldırıyor. Bu sayede saç daha ipeksi bir dokuya kavuşuyor ve kolayca taranabiliyor! İçecek olarak tükettiğimizde dehidrasyona sebep olan kahve, doğrudan saça uygulandığında tam tersi bir etki yaratıyor. Kahve saçtaki yağı yok etmek yerine onu saça geri hapsediyor ve daha parlak bir görünüm veriyor.

SAÇ BOYAMAK İÇİN...

Eğer doğal saç renginiz koyu kumral ya da açık kahveyse ve saç renginizin koyu olmasını istiyorsanız bu yöntem tam size göre! Kahve sayesinde hiçbir kimyasal işleme gerek kalmadan saç renginizi koyulaştırabilirsiniz. Bu zahmetsiz işlem için kahve severler olarak hepimizin evinde bulunan filtre kahve yetiyor. Bu işlemi uygulamak için öncelikle saçınızı yıkamanız ve koyu bir kahve demlemeniz gerekiyor. Yarı sıvı formdaki kahveyi saçınıza sürüp bir saat beklediğinizde saç renginiz birkaç ton koyulaşmış oluyor!

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