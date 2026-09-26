Sabrı en çabuk tükenenler bu 4 ayda doğuyor! Doğduğunuz ay listede mi?

Doğum ayı astrolojisine göre ise nisan, haziran, ağustos ve aralık aylarında doğanların sabırsızlığa daha yatkın olduğu öne sürülüyor. Ancak burada sabırsızlık yalnızca olumsuz bir özellik olarak ele alınmıyor. Hızlı karar vermek, harekete geçmek, zamanı boşa harcamak istememek ve sonuç görme arzusu da bu kişilerin öne çıkan tarafları arasında gösteriliyor.

NİSAN – BEKLEMEKTENSE HAREKETE GEÇİYOR

Nisan ayında doğanların bir şeyi istediklerine karar verdiklerinde mümkün olduğunca hızlı harekete geçmek istedikleri düşünülüyor. Uzun süre beklemek veya aynı konu üzerinde tekrar tekrar düşünmek onlara göre olmayabilir.

Bu sabırsızlık günlük hayatta da kendini gösterebilir. Restoranda ne sipariş edeceğine uzun süre karar veremeyen biri veya basit bir plan için dakikalarca düşünen insanlar onları zorlayabilir. Nisan ayında doğanlar zaman zaman kendilerine karşı da sabırsız davranabilir. Yeni öğrendikleri bir konuda hemen ilerleme kaydedemediklerinde hayal kırıklığı yaşayabilirler. Nisan ayına denk gelen Koç ve Boğa burçlarının kararlılık ve harekete geçme isteğinin bu eğilimi desteklediği yorumlanıyor.

HAZİRAN – AKILLARI ŞİMDİDEN BİR SONRAKİNDE

Haziran ayında doğanların zihninin sürekli hareket halinde olduğu ve bu nedenle beklemekte zorlanabildiği öne sürülüyor. Bir işle uğraşırken bile sırada ne yapacaklarını düşünebilirler. Hiçbir şey yapmadan beklemek ise onlar için oldukça sıkıcı olabilir.

Özellikle heyecanla bekledikleri bir tatil, konser veya önemli telefon görüşmesi varsa sabırsızlıkları daha belirgin hale gelebilir. Kendilerini başka şeylerle oyalamaları bile bekledikleri konuyu akıllarından çıkarmalarına yetmeyebilir. İkizler veya Yengeç burcuna denk gelen haziran doğumluların meraklı ve duygusal yapısının, beklemeyi daha zor hale getirebildiği yorumlanıyor.

AĞUSTOS – SONUÇ GÖRMEK İSTİYOR

Ağustos ayında doğanların ne istediklerini bildiklerinde beklemek yerine ilerleme görmeyi tercih ettikleri öne sürülüyor. Bir sorun varsa uzun uzun konuşmak yerine çözüm için harekete geçmek isteyebilirler. Özellikle sürekli şikayet edip sorunu çözmek için hiçbir şey yapmayan insanlara karşı sabırsız davranabilirler.

Ancak ağustos doğumluların sabırsızlığı her zaman dışarıdan fark edilmeyebilir. Sakin görünüyor olsalar bile içlerinden “Neden bu kadar yavaş ilerliyoruz?” diye düşünüyor olabilirler. Aslan veya Başak burcunda olan ağustos doğumluların, bir konunun zaman ayırmaya değer olduğuna karar verdiklerinde oldukça kararlı olabildikleri belirtiliyor.

ARALIK – GEREKSİZ GECİKMELERE TAHAMMÜL EDEMİYOR

Aralık ayında doğanların sabırsızlığı özellikle heyecanla bekledikleri bir şey olduğunda ortaya çıkabiliyor. Tatil, parti veya uzun süredir beklenen bir değişiklik söz konusuysa zaman onlar için çok daha yavaş geçebilir.

Gereksiz kurallar, gecikmeler veya karmaşık planlar da sabırlarını zorlayabilir. Bir işi daha kolay ve hızlı yapmanın yolu varsa onu bulmaya çalışabilirler. Kararsızlık da onları zorlayan durumlardan biri. Birinin sürekli fikir değiştirmesi karşısında sonunda “Artık bir karar ver” diyebilirler.

Yay ve Oğlak burçlarının denk geldiği aralık ayında doğanlarda bağımsızlık ve kendi kararlarının peşinden gitme isteğinin de öne çıktığı yorumlanıyor.

Doğum ayına göre yapılan bu yorumlar astrolojik değerlendirmelere dayanıyor ve bilimsel bir kişilik analizi niteliği taşımıyor. Bir kişinin sabırlı veya sabırsız olmasında karakteri, yetiştiği çevre, yaşam deneyimleri ve içinde bulunduğu koşullar gibi pek çok etken rol oynayabilir.