3 ayağı koparak ölen kedi için valilikten açıklama

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU Valiliği, ayakları kesilen yavru kedinin öldüğü iddiası üzerine başlattığı incelemeleri tamamladı. Valilikten yapılan açıklamada; kedinin ayaklarının kesilerek değil, sıkıştığı bir yerde kopmuş olabileceği belirtildi.

Olay, Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, çevrede çimenlik alanda 3 ayağının kesik halde ölü yavru kediyi fark etti. Ölen yavru kedinin fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla, pek çok takipçi olaya tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Ordu Valiliği de konu ile ilgili inceleme başlattı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına gönderilen kedinin cesedi üzerinde veteriner hekimler inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, kedinin bir aksama sıkıştığı ve buradan kurtulmaya çalışırken, üç ayağının kopmuş olabileceği belirtildi.

Ordu Valiliği’nde konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Konu ile ilgili görgü tanığı ve kamera görüntüsü tespit edilememiş, sitenin etrafında yapılan araştırmada sokak üzerinde bulunan çöp konteynırı içerisinde kedinin cesedi bulunmuş, belediye görevlileri ile irtibata geçilerek ceset, Karapınar mahallesinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına gönderilmiş, burada veteriner hekimler tarafından ceset üzerinde yapılan incelemede, kedinin bacaklarının kesi sonucu değil, bir güç uygulanması neticesinde kopma sonucu oluşmuş olabileceği, kedinin çeşitli yerlerinde deri yırtılmalarının olduğu ve kedinin 4’üncü ayağında ezilmelerin olduğu bunun sebeplerinin de kedinin bir aksam içerisinde sıkıştığından dolayı oluşmuş olabileceği şeklinde görüş bildirir rapor hazırlamışlardır."

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince yapılan araştırmada da kedinin bir aracın motoruna sıkışması sonucu ölmüş olabileceği yönünde kanaat getirildiği de kaydedildi.

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