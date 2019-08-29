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3 aylık bebeği ölünce, evini sokak hayvanlarına açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 11:08 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde Satı Karaca (59), 19 yaşındayken 3 aylık bebeğini yüksek ateşe bağlı havale geçirmesi sonucu kaybedip, eşinden de ayrılınca kendisini bakıma muhtaç sokak hayvanlarına adadı.

3 aylık bebeği ölünce, evini sokak hayvanlarına açtı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde Satı Karaca (59), 19 yaşındayken 3 aylık bebeğini yüksek ateşe bağlı havale geçirmesi sonucu kaybedip, eşinden de ayrılınca kendisini bakıma muhtaç sokak hayvanlarına adadı. Karaca, eski müstakil evinde 50'ye yakın kedi ve köpeği beslerken, çevredeki hayvanlarla birlikte bu sayının 100'ü bulduğunu söyledi. Karaca, "Bunlar 40 senedir benim çocuklarım" dedi.
Satı Karaca, 18 yaşında evlendikten 1 yıl sonra dünyaya gelen erkek bebeğini, henüz 3 aylıkken yüksek ateşe bağlı havale geçirmesi sonucu kaybetti. Ardından eşinden ayrılan Satı Karaca, kendisini bakıma muhtaç sokak hayvanlarına adadı. Pursaklar'da eski müstakil evi 250 liraya kiralayan Karaca, burada beslediği kedi ve köpeklerle yaşamaya başladı. Babasından kalan emekli maaşıyla geçimini sağlayan Karaca, evinde beslediği 50'ye yakın kedi ve köpek için bahçeye kulübeler yaptı. Hayvanların bir kısmı bahçede bu kulübelerde, bir kısma evin içinde yaşıyor. Karaca, sokakta bulduğu sakat, yaralı muhtaç hayvanları alıp, bakımını üstlenirken, bir kısmını da sağlıklarına kavuştuktan sonra tekrar bırakıyor. Karaca, evin çevresinde bulunan sokak hayvanlarını da beslediğini, onlarla birlikte bakımını üstlendiği hayvan sayısının 100'ü bulduğunu söyledi.
'ONLAR BENİM ÇOCUKLARIM'
Satı Karaca, oğlunu kaybettikten sonra evini açtığı bakıma muhtaç sokak hayvanlarını çocukları gibi gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:
"Ben sokak hayvanlarına bakmanın bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorum. Hayvanların da bizler gibi yaşama hakları var. Onlar her gün çeşitli insanlar tarafından zulüm görüp, eziyet ediliyor. Bunlara çok üzüldüğüm için bu işe kendimi adadım. 40 senedir onlar benim çocuklarım gibi oldu. Sadece köpekler değil, doğada bulduğum herhangi bir canlı yani tüm hayvanlara bakmaya çalışıyorum. Sokaktaki kedileri ve köpekleri de yardım geldikçe mama ile beslemeye çalışıyorum. Her gün elimden geldiğince onları besliyorum. Şuanda evde yaşlı ve engelli hayvanlar ile birlikte sokakta da her gün baktığım hayvanların sayısı 100'e yaklaşmış durumda."
'ÖMRÜM YETTİKÇE BAKACAĞIM'
Satı Karaca, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Havalar sıcak. Çöpe atacağınız yemekleri lütfen bir kap içerisinde çöpün kenarına koyun; çünkü bu sayede de sokaktaki kimsesiz hayvanlar karınlarını doyurmuş olur. Onların ağızları var dili yok; konuşamıyorlar, 'ben açım diyemiyorlar'. Allah bunları bilerek yarattı. Bize zararı olsa zaten yaratmazdı. Ben ömrüm yettiğince ve sağlığım el verdikçe bu sokak hayvanlarına bakacağım" diye konuştu.

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3 aylık bebeği ölünce, evini sokak hayvanlarına açtı3 aylık bebeği ölünce, evini sokak hayvanlarına açtı3 aylık bebeği ölünce, evini sokak hayvanlarına açtı3 aylık bebeği ölünce, evini sokak hayvanlarına açtı

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