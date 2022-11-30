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3 bakanlık düğmeye bastı! Şehre özel gürültü yönetimi geliyor! Saat 01.00’den sonra yasak…

30.11.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 bakanlık şehre özel gürültü yönetimi ile ilgili ortak çalışma yaptı. ‘Gürültüsüz Türkiye’ hedefi kapsamında yönetmelikte bazı güncellemeler yapılırken açık havada gerçekleştirilen etkinliklerin 10.00-01.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. 81 ilin gürültü haritası çıkarılacak. İllerdeki yüksek gürültü sürekli izleme sistemleriyle takip edilerek Bakanlık elektronik olarak bilgilendirilecek. İşte detaylar…

3 bakanlık düğmeye bastı! Şehre özel gürültü yönetimi geliyor! Saat 01.00’den sonra yasak…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Gürültüsüz Türkiye" hedefiyle İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışarak, çevresel gürültüyü kaynağında çözme amacıyla "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği"ni güncelledi.
İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görüşleri ve katkılarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan 'Çevresel Gürültü Kontrol' yönetmeliği ile çevresel gürültünün kaynağında çözülebilmesi amaçlanıyor.
İnsanların ve çevrenin her durumda korunabilmesine, vatandaşın ve sektörün sektörün gözetilebilmesine, özellikle turizm bölgeleri ile Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde görülen farklılıklar göz önüne alınarak çevresel gürültünün yerelde duruma özel olarak yönetilebilmesine imkan veren düzenlemeye gidildi.

Buna göre, müzik yayını yapan işyerlerinin çalışma saatleri, yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilecek.

AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİNE YÜKSEK SES AYARI

Gece arka plan ses seviyesinin daha düşük olmasından dolayı gürültünün daha fazla hissedilir olması sebebiyle, açık havada gerçekleştirilen etkinliklerin 10.00-01.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı.

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GÜRÜLTÜYE 'SÜREKLİ İZLEME SİSTEMİ'

Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçlarında ses gücü sınırlayıcı sistemler kurulacak, sürekli izleme sistemleriyle Bakanlık elektronik olarak bilgilendirilecek. Müzik yayını yapan deniz araçları için, müzik yayını yapılabilecek sahaların sınır koordinatları İl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile belirlenecek. Belirlenen koordinatlar dışında faaliyet gösterilmesi durumunda idari yaptırım uygulanacak.

HAVAİ FİŞEĞE İZİN ŞARTI

Havai fişek kullanımı için zaman ve mekan bildirilerek mahalli mülki amirlikten izin alınması zorunluluğu getirilecek.

Yerleşim alanlarındaki şantiye faaliyetleri 10.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

TARİHİ YAPILARA 'GÜRÜLTÜ' KALKANI

Tarihi ve doğal yapıların bulunduğu bölgelerde çevresel titreşim sınır değerleri düzenlendi. Belirlenen sınır değerler hassas, kapsamlı titreşim ölçümler ve bilimsel çalışmalar ile kısıtlanabilecek.

81 İLE GÜRÜLTÜ HARİTASI

Stratejik gürültü haritaları olmayan illerde stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planları 3 yıl içerisinde hazırlanacak.

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Müzik harita gürültü yasak

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