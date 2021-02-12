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  4. 3 bin yıllık vadideki kalede define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı

3 bin yıllık vadideki kalede define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı

12.02.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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3 bin yıllık vadideki kalede define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı

Frig vadisinin Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçe sınırları kısmında kalan Demirli Kalesinde tarihi eseri civarında kaçak kazı yapan 5 kişi devriye gezen jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Frig vadisinin Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçe sınırları kısmında kalan Demirli Kalesinde tarihi eseri civarında kaçak kazı yapan 5 kişi devriye gezen jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Bölgede inceleme yapan ekipler kaza araçları ile ultrasonic köpek kovucu cihaz ele geçirdi.
Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Demirli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gece saatlerinde bölgede devriye gezen jandarma ekipleri Demirli Kalesi olarak bilinen ve Frigler’den kalma tarihi eser çevresinde hareketlilik olduğu belirledi. Ardından kale civarında inceleme yapan ekipler 5 kişinin kaçak define aradığını tespit etti. Şahıslar ekipler tarafından gözaltına alınırken, yapılan aramada ise ip, halat, kazma, kürek, balyoz, testere, fener, ultrasonic köpek kovucu cihaz ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ekipler şahısların 2 metre derinliğinde ve 3 metre uzunluğunda bir kuyu açtıklarını belirledi. Şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Öte yandan, kazı yapılan Demirli Kalesi’nin Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir illeri sınırları içerisinde yer alan 3 bin yıllık Frig vadisinin önemli tarihi eserlerinden biri olduğu kaydedildi.

3 bin yıllık vadideki kalede define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı

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