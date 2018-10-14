"Birincisi, ulaşım ağlarının merkezinde olmak gerekiyor. İstanbul bu açıdan olağanüstü ölçüde şanslı bir şehir. Ulaşım ağlarının merkezinde. Çok şükür hava yolu ulaşımında İstanbul, birkaç saatlik bir uçuşla dünyanın çok büyük başkentlerine uçak kaldırabiliyor, yolculuk yapabiliyoruz. Dünya kenti olmanın diğer bir şartı, fiziki altyapınız çok güçlü olacak. Sorunlarınız olabilir ama elbette İstanbul bu açıdan, dünya kenti olmanın gerisinde kalmayı hak eden bir şehir değil. Elbette yapacaklarımız olabilir. Üçüncü önemli unsur, küresel sermayeyi çekebilen bir şehir olmak gerekiyor. Bunu tek başına İstanbul meselesi olarak almak elbette doğru değil ama bir unsur daha var ki dünya kenti olmanın olmazsa olmaz şartı, kültürün ve sanatın merkezi olacaksınız. İstanbul, bu açıdan tarihsel ve kültürel birikimiyle 3 imparatorluktan devralmış olduğu ve üzerine cumhuriyetle birlikte ilave ettiği değerleriyle kültür ve sanatın merkezi bir şehirdir."

İSTANBUL (AA) - Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı'nın organize ettiği, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin desteklediği "3. Bosna Sancak Kültür Günleri" başladı.

Hamzaçebi, sanatın, kültüre dahil bir kavram olduğunu ifade ederek, "Bizim bugün sanata, kültüre daha çok ihtiyacımız var. Kültürü, sanatı güçlü olan ülkeler, toplumlar, milletler yıkılmıyorlar. Tam tersine daha güçlü bir şekilde yollarına devam ediyor. Onların demokrasileri çok daha güçlü." diye konuştu.

- "Kimliğimizi ve kültürümüzü yok etmek isteyenlere, en iyi cevabı burada veriyoruz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de Boşnakların sanatın her alanında yer aldığına işaret ederek, "Sinemadan müziğe, sanattan yayına kadar birçok alanda dünya çapında ses getiren eserlerimiz ve isimlerimiz var. Bizim kimliğimizi ve kültürümüzü yok etmek isteyenlere, 50-60 yıl sonra en iyi cevabı burada veriyoruz. Bosna Sancak Kültür Günleri'nin benim için böylesine önemli bir anlamı var." dedi.

Avdagiç, Aliya İzzetbegoviç'in "Her şeye kadir olan Allah'a yemin ederim ki köle olmayacağız" sözünü hatırlatarak, "Çok şükür ne bizler ne burada ne de Bosna Sancak'ta yaşayan hemşehrilerimiz, kimsenin kölesi olmadık. Çünkü kültürünü yaşatmayı başaran toplumlar, özgürlükleriyle bağımsızlıklarını da aynı zamanda yaşatabilir. Tıpkı İzzetbegoviç'in dediği gibi, köle olmazlar. Bunun en büyük kanıtı da bugün üçüncüsü düzenlenen Bosna Sancak Kültür Günleri ile yansıtılan eserlerdir." ifadelerini kullandı.