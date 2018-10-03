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3 Ekim Şans Topu sonuçları: Milli Piyango 903. hafta Şans Topu çekilişi saat kaçta? (MPİ canlı çekiliş izle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 09:16 | Son Güncelleme

Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? 3 Ekim Çarşamba Şans Topu çekiliş günü. Milli Piyango İdaresi tarafından geçen hafta yapılan Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıkmamıştı. Bu akşam yapılacak 903. hafta Şans Topu çekilişine devreden ikramiye miktarı ise 700.718,21 TL. Bir buçuk milyon liraya yaklaşacak ikramiye birçok kişinin hayallerini süslüyor. Bu yüzden heyecanla Şans Topu sonuçları bekleniyor. Şans Topu çekilişi canlı yayın bağlantısı ve anlık güncel Şans Topu sonuçları haberimizde.

3 Ekim Şans Topu sonuçları: Milli Piyango 903. hafta Şans Topu çekilişi saat kaçta? (MPİ canlı çekiliş izle)

3 Ekim Şans Topu sonuçları ile devirli ikramiyenin sahibi bu akşam belli olacak. 903. hafta Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılacak. Geçen hafta yapılan çekilişte 5+1 bilen olmamış ve 700 bin 718 liralık büyük ikramiye bu akşamki Şans Topu çekilişine devretmişti. 1.5 milyon lira olması beklenen büyük ikramiye için yapılacak Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleştirilecek. Peki Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

  1. hafta Şans Topu çekilişi, MPİ tarafından Ankara'nın Balgat ilçesindeki Genel Müdürlük binasında yapılacak. Canlı yayında yapılacak Şans Topu çekilişinde noter de hazır bulunacak. 1-14 ve 1-34 sıralı olarak dizilmiş iki farklı küreden 903. haftanın kazandıran 5+1 sayıları belirlenecek. Şans Topu çekilişi aşağıdaki link üzerinden izleyebileceğiniz şekilde saat 21.15'te başlayacak.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE (21.15)

3 EKİM ŞANS TOPU SONUÇLARI

Canlı yayında yapılacak Şans Topu çekilişi ile 903. haftanın şanslı sayıları belirlenecek. Milli Piyango İdaresi daha sonra 3 Ekim Şans Topu sonuçlarını açıklayacak. Aşağıdaki verilen linkten takip edebileceğiniz Şans Topu sonuçları, MPİ tarafından 21.30'dan sonra yayınlanacak.

3 EKİM ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULA (21.30)

EN ÇOK ÇIKAN ŞANS TOPU SAYILARI

Şans Topu istatistiklerine bakıldığı zaman, son bir senede yapılan çekilişlerde; 29 - 15- 22 - 23 - 9 - 6 - 5 - 20 - 17 - 2 - 24 - 14 - 12 - 26 - 19 sayıları, en çok çıkan sayılarından en başında geliyor.

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

  1. HAFTA ŞANS TOPU SAYILARI : 20 - 23 - 25 - 29 - 30 + 3

Haftanın numaraları çekildikten sonra 902. hafta Şans Topu sonuçları da ortaya çıktı. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 700 bin 718 lira 21 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 23 kişi 3 bin 46 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 227 kişi 309 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 785 kişi 33 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 900 kişi 19 lira 95'er kuruş, 3 bilen 81 bin 569 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 54 bin 51 kişi 6 lira 5'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 177 bin 561 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 635 bin 7 lira 65 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 930 bin 798 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 519 bin 50 lira 19 kuruş aktarıldı.

sans-topu

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

ŞANS TOPU'NDA İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ

Şans Topu oyununda;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.
Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

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