3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

Sadece 6 adımda kusursuz kirpik ve kaşlara kavuşabilirsiniz. Fakat bu adımları kesinlikle dikkatli bir şekilde uygulamalısınız. Kullanacağınız ürünler gözlerinizde herhangi bir yanma hissine neden olursa hemen gözlerinizi yıkayın ve bir daha o ürünü kullanmayın. İşte 3 günde kaş ve kirpik uzatan yöntemler...

İLK ADIM

Kirpik ve kaşlara da en az saçlara yapıldığı kadar bakım yapılması gerekiyor. Bu bakımı düzenli olarak yaptığınızda daha iyi sonuçlar alırsınız.

Bir kirpik fırçası edinin ya da bitmiş bir rimelin fırçasını güzelce yıkadıktan sonra kirpiklerinizi ve kaşlarınızı bu fırça yardımı ile nazikçe tarayın.

Bu işlemi günde 2-3 kez yapmaya özen gösterin.

Kirpik fırçasına 3 damla E vitamini ilave edin ve uygulamayı bu şekilde yapın.

E vitamini kirpik yapısını güçlendirir ve kirpik diplerini besler.

İKİNCİ ADIM

Zeytinyağı her şeye iyi gelir de kaşlara ve kirpiklere iyi gelmez mi?

Makyaj temizleme pedinin üzerine 1-2 damla kadar zeytinyağı dökün.

Daha sonra nazikçe kirpiklerinizin üzerinde makyaj pedini gezdirin.

3-4 dakika beklettikten sonra gözlerinizi bol suyla yıkayın.

Bu işlemi haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz. Daha fazla uygulamanız önerilmez.

ÜÇÜNCÜ ADIM