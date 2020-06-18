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3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Uzun kirpiklere ve gür kaşlara sahip olmayı kim istemez ki? Herkes bunun için çeşitli yollara başvurur. Microblading gibi yöntemler hem sağlıksız hem de pahalıdır. Daha az masraf yaparak kaşlarınızı ve kirpiklerinizi besleyebilirsiniz. 3 gün içerisindeki değişime inanamayacaksınız! Yağlar, vitaminler elbette kaş ve kirpikleri güçlendirmek için var.

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

Sadece 6 adımda kusursuz kirpik ve kaşlara kavuşabilirsiniz. Fakat bu adımları kesinlikle dikkatli bir şekilde uygulamalısınız. Kullanacağınız ürünler gözlerinizde herhangi bir yanma hissine neden olursa hemen gözlerinizi yıkayın ve bir daha o ürünü kullanmayın. İşte 3 günde kaş ve kirpik uzatan yöntemler...

İLK ADIM

Kirpik ve kaşlara da en az saçlara yapıldığı kadar bakım yapılması gerekiyor. Bu bakımı düzenli olarak yaptığınızda daha iyi sonuçlar alırsınız.

Bir kirpik fırçası edinin ya da bitmiş bir rimelin fırçasını güzelce yıkadıktan sonra kirpiklerinizi ve kaşlarınızı bu fırça yardımı ile nazikçe tarayın.
Bu işlemi günde 2-3 kez yapmaya özen gösterin.
Kirpik fırçasına 3 damla E vitamini ilave edin ve uygulamayı bu şekilde yapın.
E vitamini kirpik yapısını güçlendirir ve kirpik diplerini besler.

İKİNCİ ADIM

Zeytinyağı her şeye iyi gelir de kaşlara ve kirpiklere iyi gelmez mi?

Makyaj temizleme pedinin üzerine 1-2 damla kadar zeytinyağı dökün.
Daha sonra nazikçe kirpiklerinizin üzerinde makyaj pedini gezdirin.
3-4 dakika beklettikten sonra gözlerinizi bol suyla yıkayın.
Bu işlemi haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz. Daha fazla uygulamanız önerilmez.
ÜÇÜNCÜ ADIM

Vazelinin özellikle kirpiklerin ve kaşların uzamasında etkili olduğunu biliyor muydunuz? Fakat burada dikkat etmeniz gereken nokta güvenilir bir markanın vazelinini seçmektir.

Uyumadan evvel kirpiklerinize ve kaşlarınıza bir tatlı kaşığının yarısı kadar olacak şekilde vazelin uygulayın.
Uyandığınızda gözlerinizi ve kaş bölgenizi ılık bir su ile yıkayın.
Kirpik fırçasına vazelin sürüp bu şekilde de uygulama yapabilirsiniz.

DÖRDÜNCÜ ADIM

Vitaminlerin bazıları kirpik köklerini besler!

B, D, E vitaminleri kirpik köklerine iyi geliyor.
Bu vitaminleri içeren yiyecekleri bol bol tüketin.
3 günlük kaş ve kirpik bakım rutininin vazgeçilmez unsurlarından biri beslenme şeklidir.

BEŞİNCİ ADIM

Üşenmeyin ve makyajınızı temizlemeden asla uyumayın!

Göz makyajınızı kirpik diplerinden itibaren çıkarmalısınız.
Diplerde kalan rimel kalıntıları göz sağlığınızı bozabilir, kirpiklerinizi güçsüz hale getirebilir.
Kaş kalemi kullanmamaya çalışın. Bu tarz ürünler kaşları dökebilir.
Nazikçe makyajınızı çıkardıktan sonra muhakkak bir göz altı nemlendiricisi sürün.

SON ADIM

Kirpik kıvırma aletinin kirpiklere iyi geldiğini mi düşünüyorsunuz? Bu yanılgıya asla düşmeyin!

Kirpik kıvırma aleti kullanmayı bırakmanız gerekiyor.
Kullanmaya devam ettiğiniz takdirde uyguladığınız adımlar hiçbir işe yaramaz.
Kirpikleriniz kırılır ve dökülür. Dikkatli olun!

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