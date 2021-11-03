KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. 3 Kasım günlük burç yorumları: Yeni girişim ve eğitimler için uygun bir gün! 3 Kasım'da burçları neler bekliyor?

3 Kasım günlük burç yorumları: Yeni girişim ve eğitimler için uygun bir gün! 3 Kasım'da burçları neler bekliyor?

03.11.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezegenlerin meydana getirdiği günlük hareketlere göre duygularımız, davranışlarımız ve yaşamımızda gerçekleşen olaylar farklılık gösterebiliyor. 3 Kasım günü Yengeç burçları daha iyimser ve keyifliyken, Oğlak burçları bugün alıngan bir yapı sergileyebilir. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 3 Kasım 2021 günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları...

3 Kasım günlük burç yorumları: Yeni girişim ve eğitimler için uygun bir gün! 3 Kasım'da burçları neler bekliyor?

3 Kasım Çarşamba günü boyunca Ay Terazi burcunda ilerliyor. Ay-Jüpiter üçgeninin olumlu etkilerinin olduğu günün büyük çoğunluğunda girişimler yapmak açısından ve özellikle uzak yerlerdeki insanlarla yapılan işlerde, aynı zamanda eğitim gibi konularda gelişmeler kaydedebiliriz. Bugün Koç burçları bugün ilişkilerden yana şanslıyken, Terazi burcu katıldığı ortamlarda dikkat çekebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde ilişkilerden yana şanslı durumlarla karşılaşabilirsiniz. İş veya özel hayatınızda yapacağınız görüşmeler daha kolay uzlaşmaya bağlanabilir. İş hayatınızla ilgili insanlardan yardım alabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde iş hayatıyla ilgili şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. İş ilişkilerinde yardımlaşma içerisinde olabilirsiniz. İş görüşmeleri oldukça verimli geçebilir. Sorunlara odaklanıp büyütmeyin.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde iletişim trafiğiniz artarken geleceğe dair hayaller veya planlar ön planda olabilir. İyimser ve yapıcı tavrınızla öne çıkabilirsiniz. İş veya eğitim hayatınızdan yana şansın da desteğiyle bir fırsat yakalayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne daha iyimser ve keyifli başlayabilirsiniz. İlişkiler ve hayatınızdaki insanlar sizin için ön planda olabilir. Aile ilişkilerinde paylaşımlar artabilir. İçinizi rahatlatan bir gelişme karşınıza gelebilir.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde aşk ilişkileri ve partnerliklerden yana iyicil enerjiler çalışabilir. Daha uyumlu, flörtöz veya uzlaşmacı olabilirsiniz. Şansınıza güvenmek farklı alanlarda şanslarınızı arttıracaktır.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatlerinden itibaren maddi konularla ilgili bir isteğinize ulaşma şansınız artıyor. Bir süredir istediğiniz satın alımı yapabilir, harcamalar yapabilir ve ilişkilerde maddi paylaşımlarla ilgilenebilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde etrafınızdaki insanlardan destek ve yardım görebilir, iltifatları üzerinize toplayabilir, katıldığınız ortamlarda dikkat çekebilirsiniz. Kalpten bir dileğinize ulaşmak daha kolay olabilir. Dilek ve dua halinde olmalı.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Güne erken başlayabilir ve ev içindeki, iş hayatınızdaki görevlerinizi yerine getirip, yapılacak işlerle meşgul olabilirsiniz. Sağlıkla ilgili kendiniz veya aile üyeleriniz için destek alabilirsiniz. Akşam saatlerinde yediklerinize dikkat edin.

YAY BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatlerinde sevdiklerinizle keyifli vakitler geçirebilir, ilişkilerden duygusal olarak beslenebilirsiniz. Sosyal bir gün geçirirken, katılacağınız ortamlar veya sosyal medya aracılığıyla flörtleşmeler olabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde kadınlarla ilişkilerde, kadın yöneticilerle görüşmelerde daha titiz ve özenli olmalı. İş veya özel hayatınızda alınganlık ve hassasiyetiniz artabilir, onaylanma veya anlaşılma ihtiyacı duyabilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne daha neşeli ve keyifli başlayabilirsiniz. Hızlı düşünüp hızlı hareket edeceğiniz gün içinde hem iş hem özel hayatınıza yetişebilir ve istediğiniz, beklediğiniz koşulları var edebilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde anne ve kardeşlerle ilişkiler öne çıkabilir. Paylaşım ihtiyacı duyabilir, sevdiklerinize daha yakın olmak isteyebilirsiniz. İş hayatı ve geleceğe dair hedeflerinizle ilgili çevrenizden fikir alabilirsiniz. Sanatsal çalışmalarda başarılı işler çıkarabilirsiniz.
bu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar
PARTNERAile boyu kutlama!Aile boyu kutlama!
Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyorBugün Ay Terazi burcunda ilerliyor
Anahtar Kelimeler:
Günlük Burç Yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz ile gazeteci Aysever kavgası! "Bunu 12 yaşındaki çocuk yazmaz"

Cem Yılmaz ile gazeteci Aysever kavgası! "Bunu 12 yaşındaki çocuk yazmaz"

Sevgilisiyle aşk pozlarını paylaştı! "Çaldığın o kalbi..."

Sevgilisiyle aşk pozlarını paylaştı! "Çaldığın o kalbi..."

Yarardan çok zararı var! İçmeden mutlaka okuyun

Yarardan çok zararı var! İçmeden mutlaka okuyun

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için...

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kırışıklıklarından kurtulma zamanı! Çözüm çok basit

Kırışıklıklarından kurtulma zamanı! Çözüm çok basit

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adeta gizli hazine! Jel halinde kullanırsanız...

Adeta gizli hazine! Jel halinde kullanırsanız...

Mükemmel bukleler için özel formül

Mükemmel bukleler için özel formül

Varlığını aşırı derecede iyi gizleyen iç çamaşırları

Varlığını aşırı derecede iyi gizleyen iç çamaşırları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.