Kastamonu'da, 10 ülkeden 77 bilim insanının katılımıyla düzenlenen "3. Türkistan Kurultayı" başladı. Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, Kastamonu Üniversitesi, Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği (Türkistan-Der), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde düzenlenen kurultay öncesinde TÜRKSOY Resim Sergisi'nin açılışı yapıldı. Serginin ardından "Kafkasya ve Türkistan'da 1938 Sovyet Katliamı ve Tesirleri - Göç, Sürgün ve Hürriyet" temasıyla düzenlenen kurultay başladı. Vali Yaşar Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, kurultayın Kastamonu, Türkiye ve Türk dünyasına hayırlı olmasını diledi. Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini isteyen Karadeniz, "Bizim vatandaşlarımız ile Türk dünyasından gelen kardeşlerimizin ülkelerinde bu tip çabaları büyüterek geliştirmeleri gerekiyor. Bu acıları bir daha yaşanmayacak şekilde Türk dünyası arasında kültür ve duygu birliğine ulaşmamız sağlanmalıdır." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın da "1938 aydınlar katliamı" ile ilgili hazırlanmış 4 bin 573 sayfalık bir eseri basacaklarını söyledi. Katliamın sadece Türklere değil, Ruslara, Moldovalılara, Ukraynalılara, yani bütün aydınlara uygulandığını belirten Aydın, "O günler geride kaldı ama geçmişi bilmek, geleceği tesiste mühimdir." ifadesini kullandı. Programda Kastamonu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Kavuncu ile Türkistan-Der Genel Başkanı Burhan Kavuncu da konuşma yaptı. TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş ise programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜRKSOY Ressamlar Buluşması'nda ortaya çıkan eserlerden hazırladıkları karma serginin açılışını yaptıklarını anlattı. Sergide Türk dünyasının dört bir tarafından ressamların kültürlerini yansıttığını aktaran Purtaş ,"Bu zamana kadar 21 defa düzenlenmiş TÜRKSOY Ressamlar Buluşması'na dair izlenimlerini yansıttıkları sergide 30'un üzerinde tablo yer alıyor." diye konuştu.