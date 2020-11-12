3'ü bir arada: Cam temizliyor, yağ söküyor, evi dezenfekte ediyor

Doğal malzemeler kullanarak evde temizlik ürünü hazırlamak mümkün. Üstelik bu temizlik malzemesi çok amaçlı! Kimyasal içermeyen temizlik malzemesi sayesinde hem sağlıklı bir temizlik gerçekleştirecek hem de bütçenize katkı sağlayacaksınız. İşte detaylar.

ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ İÇİN MALZEMELER

Bir yemek kaşığı karbonat

Bir bardak beyaz sirke

Bir bardak su

Bir yemek kaşığı karbonat

30 damla limon esansiyel yağı

15 damla lavanta esansiyel yağı

YAPILIŞI

Derin ve geniş bir kaseye suyu ve beyaz sirkeyi koyun. Malzemelerin içine bir yemek kaşığı karbonatı ekleyin ve karıştırın.

Karışıma esansiyel yağları ilave edip tüm malzemeleri kaşık yardımıyla karıştırın. Ardından temizlik ürününü temiz bir sprey şişesine boşaltın. Tüy bırakmayan mikrofiber bez yardımıyla evinizi pırıl pırıl yapabilirsiniz. Çok amaçlı temizleyicinin içine dilediğiniz esansiyel yağları ilave edebilirsiniz.

Hatasız bir temizlik için bu malzemeyi kullanmadan öncesinde kuru bir şekilde toz almaya özen gösterin.



