KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

1 litre ılık suya 3 kaşık eklemek yetiyor! Ter kokusu için önerildi

Yıkandıktan sonra bile kokusu geçmeyen kıyafetler için evde uygulanabilecek yöntemler merak edildi. Ilık su ve tuzla hazırlanan karışım, özellikle inatçı kokuların giderilmesine yardımcı olmak amacıyla önerildi. Peki, bu yöntem nasıl uygulanıyor ve neden gece yapılması tavsiye edilir? İşte detaylar...

1 litre ılık suya 3 kaşık eklemek yetiyor! Ter kokusu için önerildi
Mynet

Kıyafetlerde oluşan kokular, bazen geleneksel yıkama yöntemlerine rağmen kumaşlardan tamamen çıkmayabilir. Özellikle koltuk altı bölgelerinde biriken ter ve kokuya neden olan kalıntılar, giysilerin yeniden giyilmesini zorlaştırabilir. Bu noktada evde bulunan malzemelerle uygulanan bazı yöntemler öne çıktı.

1 litre ılık suya 3 kaşık eklemek yetiyor! Ter kokusu için önerildi 1

1 LİTRE ILIK SUYA 3 KAŞIK TUZ NE İŞE YARIYOR?

Giysilerdeki inatçı ter kokusunu gidermeye yönelik öneriler arasında tuzlu suyla ön işlem yapmak da bulunuyor.

ABD'deki Georgia Üniversitesi'nin yayım hizmetlerinde yer alan çamaşır bakımına ilişkin tavsiyelerde, kokusu yıkamadan sonra da devam eden kıyafetlerin tuzlu ılık suda bekletilmesi önerildi.

Bunun için yaklaşık 1 litre ılık suya 3-4 yemek kaşığı tuz eklenerek karışım hazırlanabilir. Koku sinen giysilerin bu suda bekletilmesinin ardından kıyafetlerin iyice durulanması ve kumaşın bakım talimatlarına uygun şekilde yıkanması gerekir.

Ancak tuzlu suyun her kumaşta aynı sonucu vereceği düşünülmemeli. Özellikle hassas dokularda, renkli kıyafetlerde ve özel bakım gerektiren tekstil ürünlerinde uygulama öncesinde etiket bilgileri kontrol edilmeli.

TUZLU SU KARIŞIMI NEDEN GECE HAZIRLANIYOR?

Bu yöntemin gece uygulanmasının temel nedeni, kıyafetleri yıkama öncesinde uzun süre bekletmek için zaman kazanmak. Akşam hazırlanan karışımda bekletilen giysiler, sabah durulanıp yıkamaya alınabiliyor. Böylece çamaşır bakımına ayrılan süre daha verimli kullanılabilir.

Burada önemli olan, karışımın mutlaka gece hazırlanması değil, giysinin uygun koşullarda ön işleme tabi tutulması. Uzun süre suda bekletmenin her kumaş için uygun olmadığı unutulmamalı. Bu nedenle bekletme süresi belirlenirken giysinin etiketindeki talimatlara uyulması gerekir.

TER KOKUSU ÇIKMIYORSA BU YÖNTEMİ DE DENEYEBİLİRSİNİZ

Kıyafetlerdeki koku, yıkama sonrasında da devam ediyorsa farklı bir ön işlem yöntemi de uygulanabilir. Sıvı çamaşır deterjanı, kokunun yoğun olduğu bölgeye doğrudan uygulanarak ürünün talimatlarında belirtilen süre boyunca bekletilebilir. Ardından giysi, kumaşın izin verdiği sıcaklıkta yıkanabilir.

Yıkama sırasında doğru sıcaklığın seçilmesi de önem taşıyor. Çok sıcak su bazı kumaşların çekmesine, renklerinin solmasına veya dokularının zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle kıyafetin kaldırabileceği en uygun sıcaklık tercih edilmeli.

1 litre ılık suya 3 kaşık eklemek yetiyor! Ter kokusu için önerildi 2

ÇAMAŞIR YIKARKEN BU HATALARA DİKKAT!

Evde uygulanan yöntemlerin kıyafetlere zarar vermemesi için bazı kurallara dikkat edilmesi gerekir.

Kıyafet etiketini kontrol edin: Kumaşın hangi sıcaklıkta yıkanabileceğini ve hangi temizlik ürünlerinin kullanılabileceğini öğrenin.

Karışımları gelişigüzel hazırlamayın: Tuzlu suyu çamaşır suyu veya başka temizlik ürünleriyle rastgele karıştırmayın. Özellikle farklı temizlik kimyasallarını bir arada kullanmaktan kaçının.

Önce küçük bir alanda deneyin: Renk değişimi veya kumaşta bozulma olup olmadığını görmek için görünmeyen bir bölgede test yapın.

Ürün talimatlarına uyun: Temizlik malzemelerini ambalajlarında belirtilen şekilde kullanın ve ortamı havalandırın.

Kıyafetleri iyice durulayın: Ön işlemden sonra kumaşta temizlik ürünü veya tuz kalıntısı bırakmamaya özen gösterin.

1 litre ılık suya 3 kaşık eklemek yetiyor! Ter kokusu için önerildi 3

LEKELERE MÜDAHALE ETMEK İÇİN YIKAMA SONRASINI BEKLEMEYİN

Kıyafetlerdeki ter lekeleri ve diğer kirler için erken müdahale önem taşıyor. Leke fark edildiğinde kumaşın yapısına uygun bir ön işlem uygulanması, kirin çıkarılmasını kolaylaştırabilir.

Yıkama tamamlandıktan sonra giysiyi kontrol etmek de ihmal edilmemeli. Leke hala duruyorsa kıyafet kurutucuya atılmadan veya yüksek ısıyla kurutulmadan önce yeniden işlem görmeli. Çünkü ısı, bazı lekelerin kumaşa daha kalıcı biçimde yerleşmesine neden olabilir.

Leke çıkarırken kirli bölgeyi sertçe ovalamak yerine temiz bir sünger veya bezle nazikçe tamponlamak daha uygun olabilir. Böylece lekenin çevreye yayılması ve kumaşın zarar görmesi önlenebilir.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haksız olsalar bile geri adım atmayan 4 burç Haksız olsalar bile geri adım atmayan 4 burç
Yeni bir dönem başlıyor: Maddi kazançları artacak 4 burçYeni bir dönem başlıyor: Maddi kazançları artacak 4 burç

Anahtar Kelimeler:
ter kokusu kıyafet temizlik malzemeleri temizlik tüyoları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.