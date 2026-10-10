1 litre ılık suya 3 kaşık eklemek yetiyor! Ter kokusu için önerildi

Kıyafetlerde oluşan kokular, bazen geleneksel yıkama yöntemlerine rağmen kumaşlardan tamamen çıkmayabilir. Özellikle koltuk altı bölgelerinde biriken ter ve kokuya neden olan kalıntılar, giysilerin yeniden giyilmesini zorlaştırabilir. Bu noktada evde bulunan malzemelerle uygulanan bazı yöntemler öne çıktı.

1 LİTRE ILIK SUYA 3 KAŞIK TUZ NE İŞE YARIYOR?

Giysilerdeki inatçı ter kokusunu gidermeye yönelik öneriler arasında tuzlu suyla ön işlem yapmak da bulunuyor.

ABD'deki Georgia Üniversitesi'nin yayım hizmetlerinde yer alan çamaşır bakımına ilişkin tavsiyelerde, kokusu yıkamadan sonra da devam eden kıyafetlerin tuzlu ılık suda bekletilmesi önerildi.

Bunun için yaklaşık 1 litre ılık suya 3-4 yemek kaşığı tuz eklenerek karışım hazırlanabilir. Koku sinen giysilerin bu suda bekletilmesinin ardından kıyafetlerin iyice durulanması ve kumaşın bakım talimatlarına uygun şekilde yıkanması gerekir.

Ancak tuzlu suyun her kumaşta aynı sonucu vereceği düşünülmemeli. Özellikle hassas dokularda, renkli kıyafetlerde ve özel bakım gerektiren tekstil ürünlerinde uygulama öncesinde etiket bilgileri kontrol edilmeli.

TUZLU SU KARIŞIMI NEDEN GECE HAZIRLANIYOR?

Bu yöntemin gece uygulanmasının temel nedeni, kıyafetleri yıkama öncesinde uzun süre bekletmek için zaman kazanmak. Akşam hazırlanan karışımda bekletilen giysiler, sabah durulanıp yıkamaya alınabiliyor. Böylece çamaşır bakımına ayrılan süre daha verimli kullanılabilir.

Burada önemli olan, karışımın mutlaka gece hazırlanması değil, giysinin uygun koşullarda ön işleme tabi tutulması. Uzun süre suda bekletmenin her kumaş için uygun olmadığı unutulmamalı. Bu nedenle bekletme süresi belirlenirken giysinin etiketindeki talimatlara uyulması gerekir.

TER KOKUSU ÇIKMIYORSA BU YÖNTEMİ DE DENEYEBİLİRSİNİZ

Kıyafetlerdeki koku, yıkama sonrasında da devam ediyorsa farklı bir ön işlem yöntemi de uygulanabilir. Sıvı çamaşır deterjanı, kokunun yoğun olduğu bölgeye doğrudan uygulanarak ürünün talimatlarında belirtilen süre boyunca bekletilebilir. Ardından giysi, kumaşın izin verdiği sıcaklıkta yıkanabilir.

Yıkama sırasında doğru sıcaklığın seçilmesi de önem taşıyor. Çok sıcak su bazı kumaşların çekmesine, renklerinin solmasına veya dokularının zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle kıyafetin kaldırabileceği en uygun sıcaklık tercih edilmeli.

ÇAMAŞIR YIKARKEN BU HATALARA DİKKAT!

Evde uygulanan yöntemlerin kıyafetlere zarar vermemesi için bazı kurallara dikkat edilmesi gerekir.

Kıyafet etiketini kontrol edin: Kumaşın hangi sıcaklıkta yıkanabileceğini ve hangi temizlik ürünlerinin kullanılabileceğini öğrenin.

Karışımları gelişigüzel hazırlamayın: Tuzlu suyu çamaşır suyu veya başka temizlik ürünleriyle rastgele karıştırmayın. Özellikle farklı temizlik kimyasallarını bir arada kullanmaktan kaçının.

Önce küçük bir alanda deneyin: Renk değişimi veya kumaşta bozulma olup olmadığını görmek için görünmeyen bir bölgede test yapın.

Ürün talimatlarına uyun: Temizlik malzemelerini ambalajlarında belirtilen şekilde kullanın ve ortamı havalandırın.

Kıyafetleri iyice durulayın: Ön işlemden sonra kumaşta temizlik ürünü veya tuz kalıntısı bırakmamaya özen gösterin.

LEKELERE MÜDAHALE ETMEK İÇİN YIKAMA SONRASINI BEKLEMEYİN

Kıyafetlerdeki ter lekeleri ve diğer kirler için erken müdahale önem taşıyor. Leke fark edildiğinde kumaşın yapısına uygun bir ön işlem uygulanması, kirin çıkarılmasını kolaylaştırabilir.

Yıkama tamamlandıktan sonra giysiyi kontrol etmek de ihmal edilmemeli. Leke hala duruyorsa kıyafet kurutucuya atılmadan veya yüksek ısıyla kurutulmadan önce yeniden işlem görmeli. Çünkü ısı, bazı lekelerin kumaşa daha kalıcı biçimde yerleşmesine neden olabilir.

Leke çıkarırken kirli bölgeyi sertçe ovalamak yerine temiz bir sünger veya bezle nazikçe tamponlamak daha uygun olabilir. Böylece lekenin çevreye yayılması ve kumaşın zarar görmesi önlenebilir.