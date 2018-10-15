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3 yaşındaki Hiranur'un feci ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 11:32 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, 8'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı bakarken, dengesini kaybederek düşen Hiranur Çiftçi (3) yaşamını yitirdi.

3 yaşındaki Hiranur'un feci ölümü

Olay, dün akşam, Şenevler Mahallesi'nde meydana geldi. 8'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı bakan Hiranur, bir anda dengesini kaybedince düştü. Küçük kızın zemine düştüğünü gören komşular, anne- babasına haber verdi. Feryat ederek, aşağı inen çift, kızlarının yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Hiranur'u ağır yaralı olarak ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Hiranur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hiranur Çiftçi'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Hiranur Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
AİLENİN DİKKATSİZLİĞİ .ALLAH RAHMET EYLESİN .
offf yaaa canım benim kıyamam..:((((
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