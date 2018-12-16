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3 Yıl boyunca sırtında taşıdı, fedakar babanın çilesi bitiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2018 12:41 | Son Güncelleme

Batman'ın Sason ilçesinde, yol olmaması nedeniyle çocuklarını okula götürmek için sırtında çaydan geçirmek zorunda kalan Ergül Yar'ın yaşadığı sıkıntıya son vermek amacıyla Kaymakamlıkça yol çalışması başlatıldı.

Batman Valisi Hulisi Şahin, Tekevler Mahallesi'nde yaşayan Yar ailesinin evine yol yapılması için Sason Kaymakamlığına talimat verdi.

Fedakar babanın çilesi sona eriyor

Batman'ın Sason ilçesinde, yol olmaması nedeniyle çocuklarını okula götürmek için sırtında çaydan geçirmek zorunda kalan baba Ergül Yar'ın çilesi son erecek.
Teknik ekibin incelemesinde Yar'ın evinin bulunduğu bölgede daha önce açılmış olan 3 bin 700 metrelik yolun stabilize hale getirilmesi, ardından 450 metrelik yeni yol ilave edilmesi kararlaştırıldı.

BÜTÜN İMKANLARI SEFERBER EDECEĞİZ

BÜTÜN İMKANLARI SEFERBER EDECEĞİZ
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, yaklaşık 2 ay önce atandığı ilçede Yar ailesinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.
Söz konusu bölgede daha önce 3 bin 700 metre uzunluğunda yol açıldığını ancak bu yolu araçların kullanmadığını anlatan Özadalı, şöyle konuştu: "Teknik ekiple inceleme yaptık ve Yar ailesinin evine bu yoldan 450 metre uzunluğunda yeni yol açmaya karar verdik. Hemen ekiplerimiz yolun yapımına başladı. Yolu açtıktan sonra servis, Ergül kardeşimizin çocuklarını evden alıp, okula götürecek. Çocuklarımızın en uygun bir şekilde eğitim öğretime devam etmeleri için bütün imkanları seferber edeceğiz."

'YOL SAYESİNDE RAHATLAYACAĞIZ'

'YOL SAYESİNDE RAHATLAYACAĞIZ'
Baba Yar, çocuklarının eğitimden geri kalmaması için 3 yıldır onları sırtında taşıyarak Sason Çayı'ndan geçirdiğini aktararak, "Yapılan yol sayesinde rahatlayacağız. Allah vali ve kaymakamdan razı olsun. Tüm sorunlarımızla ilgileniyorlar, kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.
Mahalle sakinlerinden Necati Çetin de yol yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İhtiyacımız olan yola kavuşuyoruz. Yıllarca eşyalarımızı sırtımızda taşıdık. Yeni yol ile rahatlayacağız." ifadelerini kullandı.
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Batman yol yapımı

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