30 Ağustos günlük burç yorumları! Bugün yeni kazanç fırsatları yakalayabilirsiniz!

Boğa burcunun borç alma-verme, krediler, taksitli harcamaları gündemde olabilir. İkizlerin ise aşk hayatında yeni bir sayfa açılabilir. İşte 30 Ağustos Astrolog Merve Rençber’in Oğlak, Yay, Balık, Kova, Başak, Aslan, Akrep, Terazi, İkizler, Yengeç, Koç ve Boğa burcu yorumları…

KOÇ

Bugün yeni kararlar, yeni seçimler ve yolculuklar gündeminizde olacaktır. Farklı ortamlara dahil olabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Karmik ve kadersel deneyimler karşınıza gelebilir. İş görüşmeleri ve imzalar atmak için oldukça güzel bir gün.

BOĞA

Bugün yeni kazanç fırsatları yakalayabilirsiniz. Finansal anlaşmalar sağlayabilir veya finansal konularla ilgili imzalar atabilirsiniz. Krediler, borç alma-verme gündemleri ve taksitli harcamalar gündeminizde olabilir. Aşk hayatınızda ise bir seçim durumuna gidebilirsiniz.

İKİZLER

Bugün Ay sizin burcunuzda ilerlerken Merkür Terazi burcuna geçiyor. Aşk hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor. Kadersel karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde açık bir konuşma, bir teklif alma veya teklif götürme gündemde olabilir.

YENGEÇ

Bugün iş görüşmeleri, iş teklifleri gündeme gelebilir. Güne yeni rutinlerle başlayabilirsiniz. Ek sorumluluklar, planlı ve disiplinli ilerleme gerekliliği ortaya çıkabilir. Sağlığınıza özen gösterin ve kalabalıklara girerken daha özenli olun.

ASLAN

Bugün yeni sosyal ortamlara dahil olabilirsiniz. Aylık kazancınızı değiştiren teklifler alabilir veya anlaşmalar imzalayabilirsiniz. Ek iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Kararsız kaldığınız konularda eskiden uzaklaşıp yeniye gitmek hayrınıza olabilir.

BAŞAK

Bugün iş veya özel hayatınızda uzun vadeli etkileri olacak bitişler veya başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Yeni bir sayfa açmak için eski bir sayfayı kapatabilirsiniz. Kendinize güvenmeniz gerekirken attığınız adımların karma yaratacağını unutmayın.

TERAZİ

Bugün Merkür sizin burcunuza geçiyor. Hayat akışınızın, işlerinizin hızlandığı bir sürece giriyorsunuz. İlişkilerinizde ve eğitim hayatınızla ilgili konularda ikili durumlar, birden fazla seçenek ve imkan karşınıza gelebilir.

AKREP

Bugün Merkür Terazi burcuna geçiyor. Bu süreç sizlere sezgilerinizin güçleneceği bir dönemi hazırlayacak. Kaygı ve endişe ile hareket etmekten, ilişkilerde kıskançlık hallerine girmekten sakının. İlahi adalete ve ilahi planın düzenine güvenme zamanı.

YAY

Bugün yeni insanlarla tanışabilir, yeni ortamlara dahil olabilirsiniz. Atacağınız imzalar, vereceğiniz sözler ve alacağınız kararlar uzun vadeli olabilir. Sarf edeceğiniz sözlerin ise enerjisi daha güçlü olacak. İlişkilerinizde yeni bir sayfa açılabilir.

OĞLAK

Bugün yeni yatırımlar, harcamalar ve finansal planlamalar gündeminizde olacaktır. Alım-satım işleriniz için destekleyici ve güzel bir gün. Bir iş teklifi, iş aracılığıyla yeni ortamlara dahil olma ve sağlıkla ilgili destekler ve harcamalar ön planda olabilir.

KOVA

Bugün Merkür Terazi burcunda ilerlemeye başlıyor. Eğitim, yolculuklar ve resmi işlerle ilgili yeni adımlarınız olabilir. Aşk ilişkilerinizde hızlı değişen, hızlı gelişen durumlar ortaya çıkabilir. Duyacağınız sözler düşünce ve duygularınızı doğrudan etkileyebilir.

BALIK

Bugün ilişkilerinizde yeni bir sayfa açılabilir. Eşiniz ve ortaklarınızla yeni kararlar alabilirsiniz. Taşınma ve düzen değişikliği, yeni ortamlar ve uzak bir yolculuk gündeme gelebilir. Aile ilişkilerinizden destek görmekten, ailenize destek vermekten çekinmeyin.



