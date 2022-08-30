30 Ağustos ilk ne zaman kutlandı? 30 Ağustos Zafer Bayramı ilk ne zaman, nerede kutlanmıştır?

100 yıl önce bugün kahraman Türk ordusu işgal kuvvetlerinin karşısında büyük bir zafer elde etti. Zafer Bayramı, Cumhuriyet'e uzanan yolda önemli kırılma aşamalarından biri olarak biliniyor. Destansı bir öneme sahip bayramın yıl dönümünde büyük zafer bir kez daha kutlanıyor ve şehit ve gazi olanlar anılıyor. Peki, 30 Ağusot ilk ne zaman kutlandı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kaçıncı yılı? İşte merak edilenler...

2022 ZAFER BAYRAMI'NIN KAÇINCI YILI?

Bu yıl yani 2022 Zafer Bayramı’nın 100. yılı olarak kutlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü ülkenin dört bir tarafından coşku ile karşılandı.

30 AĞUSTOS İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

30 Ağustos günü, ilk kez 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Atatürk'ün katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır.

Zaferi kutlamak için iki yıl beklemenin en önemli nedeni 1923 yılının yeni Türkiye açısından hem ulusal hem de uluslararası alanda yoğunluğun had safhada olmasıydı.

Çal köyünde gerçekleşen ilk törende Atatürk, millî ruhun canlı tutulmasının önemini vurgulamış ve Meçhul Asker Abidesi'nin temelini eşi Latife Hanım ile beraber atmıştır.



