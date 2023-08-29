Yarın 30 Ağustos'un resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanması sebebiyle her yıl 30 Ağustos “Zafer Bayramı” olarak kutlanıyor. 30 Ağustos Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli ulusal bayramlarından birisidir. Resmi tatil olan bugünde noterlerin çalışıp çalışmadığı merak edildi. Peki, 30 Ağustos noterler açık mı, kapalı mı? Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı noterler çalışıyor mu? İşte tüm detaylar...

30 AĞUSTOS NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli ulusal bayramlarından birisidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı aynı zamanda resmi tatildir. Bu sebeple noterler 30 Ağustos Çarşamba günü kapalı olacak.

Noterde işlem yapmak isteyenler 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

30 AĞUSTOS'TA NE OLDU?

Yunan ordularının Anadolu'daki ilerleyişinin Dumlupınar yakınlarında durdurulduğu tarih 30 Ağustos 1922'dir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak adlandırılan savaşta, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusu düşmanı hezimete uğratarak işgalin önüne geçmiştir. Bu zaferi takiben 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girmiş, Yunan ordusunun Anadolu'yu tamamen terk etmesi sağlanmıştır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ VE ANLAMI

Zafer Bayramı olarak kutladığımız bu galibiyet, dünyanın en büyük ve kesin zaferlerinden biridir. Büyük Taarruz'un kesin galibiyetle sonuçlandığı bu tarih, milli egemenliğin ve bağımsızlığın nişanesidir. Kadim bir Türk savaş geleneği olan Turan taktiğinin uygulandığı bu eşsiz zafer, Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdiği savaş olarak tarihe geçti.



