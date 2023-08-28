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30 Ağustos'ta hastaneler açık mı kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hastaneler çalışıyor mu? 2023 acil çalışma saatleri

28.08.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Bayramı yaklaşırken "30 Ağustos hastaneler çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde zaferle sonuçlanan; Büyük Taaruz’u anmak için kutlanan Zafer Bayramı için geri sayım sürüyor. Öte yandan birçok kişi şimdiden arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 30 Ağustos hastaneler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hastaneler çalışıyor mu?

30 Ağustos'ta hastaneler açık mı kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hastaneler çalışıyor mu? 2023 acil çalışma saatleri

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hastanelerin çalışıp çalışmayacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Zafer Bayramı Türk milleti için hem özel hem de anlamı büyük olan bir gündür. Öte yandan resmi tatil olduğu için bu tarihte birçok kurum hizmet vermeyecek. "30 Ağustos'ta hasteneler çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı merak edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hastanelerin durumuna ilişkin detaylar haberimizde...

30 AĞUSTOS'TA HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos'ta hastanelerin acil servisleri hizmet vermeyi sürdürecek.

30 AĞUSTOS HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için 1 gün süreyle tatil olacak. Ancak bu süre zarfında hastanelerin acil bölümleri hizmet verecek. Hastaneler ve sağlık ocakları 31 Ağustos Perşembe günü normal çalışma saatlerine devam edecekler.

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ANLAM VE ÖNEMİ

26 Ağustos 1922’de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Taarruzun planlaması büyük bir gizlilik ve titizlik içinde yapılmıştır. Taarruzun zamanından Gazi Mustafa Kemal Paşa ve yanındaki bir iki yakın mesai arkadaşından başka kimse haberdar olmamıştır.

Büyük Taarruz öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden dördüncü defa olmak üzere Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya Başkomutan unvanı verilmiştir. 30 Ağustos’ta Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerek basında gerekse halk arasında büyük sevinçle karşılanmış, orduya ve ordunun Başkomutanına başarılarından dolayı tebrik telgrafları gelmiştir.

Zaferden iki yıl sonra 30 Ağustos 1924’te Dumlupınar’da Büyük Zafer’in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın da katıldığı bir törenle hem zafer kutlanmış hem de şehitler anılmıştır.

Bu törenden iki yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir kanun çıkarılarak 30 Ağustos’un ordunun bayramı olduğu belirlenmiştir.

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