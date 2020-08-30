30 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

30 Ağustos 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1482 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu.

Son 24 saatte 1027 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 243 bin 839 oldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde. "

29 Ağustos'ta Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 39 kişi hayatını kaybetmiş, bin 549 kişiye Kovid-19 tanısı konulmuştu.





