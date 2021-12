30 Aralık On Numara çekiliş sonucu nereden öğrenilir? On Numara çekiliş sonucu sorgulama

Her hafta gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Binlerce şans oyunu sever, 30 Aralık On Numara çekilişinin sonucunu sorguluyor. İşte 30 Aralık On Numara çekiliş sonucu sorgulama linki!

30 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULA

On Numara çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Milli Piyango yetkilileri ve noter eşliğinde tamamlanan On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor. Sonuçlar kısa süre içerisinde belli oluyor. On Numara çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' linkinden ulaşabilirsiniz. Farklı tarihlere ait sonuçları, sayfanın sağ tarafında yer alan tarih kısmını seçerek öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA OYUNUNUN KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.