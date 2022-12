30 Aralık On Numara çekilişi sonuçlandı! 30 Aralık 2022 On Numara çekiliş sonuç ve bilet sorgulama

On Numara sonuçlarıyla ilgili kullanıcılar araştırmalarını hızlandırdı. Yılın son On numara çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Milyonlarca insanın merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Büyük ödül talihlilerine kavuştu mu yoksa devir mi etti merak konusu oldu. Peki 30 Aralık On Numara çekiliş sonuçları nedir, nereden bakılır, kazanan numaralar neler? İşte çekilişle ilgili detaylar...

2022'NİN SON ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLANDI!

30 Aralık On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından 20.00'de gerçekleştirildi. 2022 yılının son On Numara'sı özelliğini taşıyan bu akşamki çekilişte ikramiyeler sahiplerini buldu.

30 Aralık On Numara çekiliş sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İŞTE KAZANAN NUMARLAR

3-13-16-24-28-31-33-34-38-49-52-55-57-58-60-63-66-67-73-74-76-79

BU AKŞAM DEVRETMEDİ!

30 Aralık On Numara çekilişi bu akşam 20.00'de canlı olarak gerçekleştirildi. Uzun zamandır devreden büyük para ödülü bu akşam rutini bozdu ve devretmedi! 10 bilen üç kişi çıktı. Bu üç kişi 94.556,75 ₺ olan büyük para ödülünün sahibi oldular. Yılın son On Numara çekilişinde bu akşam yüzler güldü. Yeni yıla kazançlı giren talihliler para ödüllerini Milli Piyango İdaresi'yle iletişime geçerek alabilecekler.

Büyük ödül hahibi talihlilerin dışında 9 bilen 34 kişi 4.402,90 ₺, 8 bilen 709 kişi 263,90 ₺, 7 bilen 6.993 kişi 50,80 ₺, 6 bilen 42.114 kişi 8,85 ₺, 0 bilen 80.645 kişi ise 6,45 ₺ kazandılar.