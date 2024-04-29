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  4. Zonguldak'ta batan gemiyle ilgili flaş gelişme! Mürettebatın izine rastlanmadı

Zonguldak'ta batan gemiyle ilgili flaş gelişme! Mürettebatın izine rastlanmadı

29.04.2024 18:39
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çıkan fırtınada batan Kafkametler gemisinin yüzeye çıkarılan parçasında kayıp 7 denizciye ait bulgu olmadığı bildirildi. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Zonguldak Valiliğinden yazılı açıklama geldi.

Zonguldak'ta batan gemiyle ilgili flaş gelişme! Mürettebatın izine rastlanmadı

Geçen yıl 19 Kasım'da çıkan fırtınada Ereğli Limanı önünde demirleyen Kafkametler isimli gemi, olumsuz hava koşulları nedeniyle mendireğe çarparak battı. Yaşanan olayın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatılırken 5 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı.

Geminin söküm çalışmalarına başlanıldığı günden bu yana enkazın yaşam mahalli iskele tarafının 2’nci katında kırlangıç altından zincir geçilerek, kesim işlemi gerçekleştirilip geminin köprü üstü, kırlangıçlar ve direkleri kesilerek platform üzerine alındı.

BATAN-KAFKAMETLER-GEMISININ-CIKARILAN-PA_46901 (1)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Zonguldak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Rusya Temryuk limanından aldığı yükü 12 Türk mürettebatı ile Aliağa limanına götürmek üzere sefere çıkan 'Kafkametler' adlı yük gemisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ereğli Limanı önünde demirlemiş ancak askeri mendireğe çarparak Ereğli ilçemizde 19 Kasım 2023 tarihinde saat 10.24’te batmıştır. Arama- kurtarma çalışmalarının beşinci gününde 5 mürettebatın cansız bedenine ulaşılmış, kalan 7 mürettebatı bulmaya yönelik çalışmalar bugün itibariyle 163. günde olup aralıksız olarak devam etmektedir. Arama-kurtarma çalışmaları kapsamında ARAS Gemi Kurtarma ve Enkaz Kaldırma Şirketi’nce kayıp denizcileri arama ve enkaz kaldırma faaliyeti hızla devam etmektedir. 26 Nisan 2024 tarihinde enkazın yaşam mahalli iskele tarafının 2’nci katında kırlangıç altından zincir geçilerek kesim işlemi gerçekleştirilmiş, böylelikle geminin köprü üstü, kırlangıçlar ve direkleri kesilerek platform üzerine alınmıştır. Yapılan detaylı incelemeler neticesinde, çıkarılan parça içerisinde kayıp denizcilere ilişkin bir bulguya rastlanılmamıştır. Enkazın 1. parçası (kıç) kıç ayna ve iskele tarafı poliple taranarak derinleştirilmiştir. Enkazın diğer parçalarının çıkarılma çalışması devam etmektedir” denildi.

BATAN-KAFKAMETLER-GEMISININ-CIKARILAN-PA_46901 (1)

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak batan gemi
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