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30 bin dolarlık lastiği yeniledi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.09.2018 11:09 | Son Güncelleme

Bir tamirci 30 bin dolarlık dev lastiği böyle onarıyor.

Tahmin edeceğiniz üzere bu tamir işi bir hayli zahmetli oluyor.

Dev lastiği böyle tamir etti

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dev lastik onarmak değişim

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