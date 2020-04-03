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30 büyükşehre giriş çıkışlar yasaklandı! Türkiye'nin 30 büyükşehri hangileri?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 21:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında 30 büyükşehre giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu. Peki 30 büyükşehir hangisi? İşte, giriş çıkışların tamamen durdurulduğu 30 büyükşehrin listesi…

30 büyükşehre giriş çıkışlar yasaklandı! Türkiye'nin 30 büyükşehri hangileri?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehre giriş ve çıkışlar yasaklandı. Peki, 30 büyükşehir hangisi? İşte, Türkiye’deki 30 büyükşehirin listesi ve “Büyükşehir nedir?” sorusunun cevabı…

30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van - Van Büyükşehir Belediyesi

BÜYÜKŞEHİR NEDİR?

Büyükşehir belediyesi, il merkezi birden fazla belediyeye bölünmüş ve kalabalık nüfuslu illerde belediye hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve belediyeler arasında eşgüdüm sağlanması amacıyla ve kanunla oluşturulan belediye.

Türkiye 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre, nüfusu 750.000'den fazla olan il belediyeleri, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.

Organları büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye meclisi ve büyükşehir belediye encümenidir.

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