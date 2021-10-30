KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. 30 Ekim 2021 Cumartesi günlük burç yorumları! Bugün Ay boşlukta ilerliyor

30 Ekim 2021 Cumartesi günlük burç yorumları! Bugün Ay boşlukta ilerliyor

30.10.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Çocuk sahibi olma ve çocukların sağlığı öne çıkabilir. Gün içerisinde evinizle, ailenizle ilgilenebilir, evinizde keyifli vakitler geçirmek ve dinlenmek isteyebilirsiniz. Sevdiklerinize karşı daha fedakar ve anlayışlı olabilirsiniz. İşte Astrolog Merve Rençber’den Oğlak, Yay, Akrep, Balık, Kova, Yengeç, İkizler, Boğa, Terazi, Başak, Aslan ve Koç burcu yorumları...

Hem iş hem özel hayatınızda duygularınıza, ihtiyaç ve beklentilerinize odaklanarak hareket edebilirsiniz. Bazı duygularınızı kendi içinizde yaşamak isteyebilir, yaratıcı işlerle ilgilenebilirsiniz. Gün içerisinde ilişkilerinizden yana sevindirici durumlar karşınıza gelebilir. İşte Astrolog Merve Rençber'in Yengeç, İkizler, Boğa, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan ve Koç burcu yorumları...

KOÇ

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içerisinde keyif alacağınız şeyleri yapmak isteyebilir, sorumluluklardan kısa süreli özgürleşmek isteyebilir, içinizden geldiği gibi hareket edebilirsiniz. Çocuklar, çocuk sahibi olma ve çocukların sağlığı öne çıkabilir.

BOĞA

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içerisinde evinizle, ailenizle ilgilenebilir, evinizde keyifli vakitler geçirmek ve dinlenmek isteyebilirsiniz. Duygusal beklentileriniz artabilir, olaylara ve durumlara kesin yargılarla yaklaşabilirsiniz.

İKİZLER

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içerisinde aksayan ve yarım kalan işlerinize odaklanabilir ve tamamlayabilirsiniz. Önemli işlere başlamak için uygun bir gün olmayacaktır. Yakın çevreniz, sevdikleriniz sizin için ön planda olabilir.

YENGEÇ

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içerisinde duygusal desteğe ihtiyaç duyabilir, anlaşılma ve değer görme arzusunda olabilirsiniz. Sevdiklerinize karşı daha fedakar ve anlayışlı olabilirsiniz. Finansal konularla ilgili askıda kalan, bekleyen bir durum olabilir.

ASLAN

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içerisinde dış görüntünüze önem verebilir, saçla ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Hem iş hem özel hayatınızda duygularınıza, ihtiyaç ve beklentilerinize odaklanarak hareket edebilirsiniz. Bir konuda özgürleşme ve rahatlama olabilir.

BAŞAK

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içerisinde dinlenme, rahatlama, konfor alanınıza çekilme isteğiniz artabilir. Bazı duygularınızı kendi içinizde yaşamak isteyebilir, yaratıcı işlerle ilgilenebilirsiniz. Yardımlar ve yardım kuruluşları ile iş birliği gündeme gelebilir.

TERAZİ

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içerisinde ilişkilerinizden yana sevindirici durumlar karşınıza gelebilir. Sevdiklerinizden maddi veya manevi destekler görebilirsiniz. Yaşama dair inancınız artabilir, kısa yolculuklar yapabilirsiniz.

AKREP

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Gündüz saatlerinden itibaren geleceğe dair konulara odaklanabilir, gelecek planları yapabilir, ertelediğiniz veya ertelenen durumlarla ilerleme kaydedebilirsiniz. İlahi adalet konusu ön plana çıkabilir. Hırsa kapılmayın.

YAY

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içerisinde özgürlük arayışı, özgürleşme hissi öne çıkabilir. İçinizden geldiği gibi hareket edebilir, kurallar ve zorunluluklardan sıyrılmak isteyebilirsiniz. Geleceğe dair yeni hedefler, yeni düşünceler içine girebilirsiniz.

OĞLAK

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında finansal konulardan yana şanslarla karşılaşabilirsiniz. Gelecek planlarınıza dair netleşemediğiniz bir konuda gün içinde nihai kararı verebilirsiniz. Özellikle bir ilişki, dostluk veya ortaklığın geleceğine dair karar alabilirsiniz.

KOVA

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde ilişkilerinizde kalıcı başlangıçlar ve bitişler ortaya çıkabilir. Katılacağınız ortamlarda dikkat çekebilir, beğenilebilirsiniz. Süregelen birlikteliklerinizde duygusal bağlar güçlenebilir, güvendiğiniz insanlarla olmak isteyebilirsiniz.

BALIK

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde duygularınızın peşinden gidebilir, içinizden geldiği gibi hareket edebilirsiniz. Yemeklerde aşırıya kaçmaya karşın dikkat edin. İş veya eğitim hayatınızdaki sorumluluklarınıza mola vermek isteyebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
PARTNERÜnlü isimlerden 29 Ekim mesajlarıÜnlü isimlerden 29 Ekim mesajları
Bugün plan değişiklikleri olabilir!Bugün plan değişiklikleri olabilir!
Anahtar Kelimeler:
Akrep burcu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Laura Amherst yine çırılçıplak sokağa çıktı

Laura Amherst yine çırılçıplak sokağa çıktı

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Canlı yayında isyan etti! "Bana da 20 bin TL ver"

Canlı yayında isyan etti! "Bana da 20 bin TL ver"

Zor günleri New York'ta atlatıyor! Pozları yaktı geçti

Zor günleri New York'ta atlatıyor! Pozları yaktı geçti

Şaşaalı hayatından eser kalmayıp parasız kalan ünlüler

Şaşaalı hayatından eser kalmayıp parasız kalan ünlüler

Talimatla soyundular sansürsüz yayınladılar!

Talimatla soyundular sansürsüz yayınladılar!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adeta gizli hazine! Jel halinde kullanırsanız...

Adeta gizli hazine! Jel halinde kullanırsanız...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mükemmel bukleler için özel formül

Mükemmel bukleler için özel formül

Varlığını aşırı derecede iyi gizleyen iç çamaşırları

Varlığını aşırı derecede iyi gizleyen iç çamaşırları

Demet Özdemir'in ikili takımı gibi kombin önerileri

Demet Özdemir'in ikili takımı gibi kombin önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.