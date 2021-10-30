30 Ekim 2021 Cumartesi günlük burç yorumları! Bugün Ay boşlukta ilerliyor

Hem iş hem özel hayatınızda duygularınıza, ihtiyaç ve beklentilerinize odaklanarak hareket edebilirsiniz. Bazı duygularınızı kendi içinizde yaşamak isteyebilir, yaratıcı işlerle ilgilenebilirsiniz. Gün içerisinde ilişkilerinizden yana sevindirici durumlar karşınıza gelebilir. İşte Astrolog Merve Rençber'in Yengeç, İkizler, Boğa, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan ve Koç burcu yorumları...

KOÇ

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içerisinde keyif alacağınız şeyleri yapmak isteyebilir, sorumluluklardan kısa süreli özgürleşmek isteyebilir, içinizden geldiği gibi hareket edebilirsiniz. Çocuklar, çocuk sahibi olma ve çocukların sağlığı öne çıkabilir.

BOĞA

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içerisinde evinizle, ailenizle ilgilenebilir, evinizde keyifli vakitler geçirmek ve dinlenmek isteyebilirsiniz. Duygusal beklentileriniz artabilir, olaylara ve durumlara kesin yargılarla yaklaşabilirsiniz.

İKİZLER

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içerisinde aksayan ve yarım kalan işlerinize odaklanabilir ve tamamlayabilirsiniz. Önemli işlere başlamak için uygun bir gün olmayacaktır. Yakın çevreniz, sevdikleriniz sizin için ön planda olabilir.

YENGEÇ

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içerisinde duygusal desteğe ihtiyaç duyabilir, anlaşılma ve değer görme arzusunda olabilirsiniz. Sevdiklerinize karşı daha fedakar ve anlayışlı olabilirsiniz. Finansal konularla ilgili askıda kalan, bekleyen bir durum olabilir.

ASLAN

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içerisinde dış görüntünüze önem verebilir, saçla ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Hem iş hem özel hayatınızda duygularınıza, ihtiyaç ve beklentilerinize odaklanarak hareket edebilirsiniz. Bir konuda özgürleşme ve rahatlama olabilir.

BAŞAK

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içerisinde dinlenme, rahatlama, konfor alanınıza çekilme isteğiniz artabilir. Bazı duygularınızı kendi içinizde yaşamak isteyebilir, yaratıcı işlerle ilgilenebilirsiniz. Yardımlar ve yardım kuruluşları ile iş birliği gündeme gelebilir.

TERAZİ

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içerisinde ilişkilerinizden yana sevindirici durumlar karşınıza gelebilir. Sevdiklerinizden maddi veya manevi destekler görebilirsiniz. Yaşama dair inancınız artabilir, kısa yolculuklar yapabilirsiniz.

AKREP

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Gündüz saatlerinden itibaren geleceğe dair konulara odaklanabilir, gelecek planları yapabilir, ertelediğiniz veya ertelenen durumlarla ilerleme kaydedebilirsiniz. İlahi adalet konusu ön plana çıkabilir. Hırsa kapılmayın.

YAY

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içerisinde özgürlük arayışı, özgürleşme hissi öne çıkabilir. İçinizden geldiği gibi hareket edebilir, kurallar ve zorunluluklardan sıyrılmak isteyebilirsiniz. Geleceğe dair yeni hedefler, yeni düşünceler içine girebilirsiniz.

OĞLAK

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında finansal konulardan yana şanslarla karşılaşabilirsiniz. Gelecek planlarınıza dair netleşemediğiniz bir konuda gün içinde nihai kararı verebilirsiniz. Özellikle bir ilişki, dostluk veya ortaklığın geleceğine dair karar alabilirsiniz.

KOVA

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde ilişkilerinizde kalıcı başlangıçlar ve bitişler ortaya çıkabilir. Katılacağınız ortamlarda dikkat çekebilir, beğenilebilirsiniz. Süregelen birlikteliklerinizde duygusal bağlar güçlenebilir, güvendiğiniz insanlarla olmak isteyebilirsiniz.

BALIK

Bugün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde duygularınızın peşinden gidebilir, içinizden geldiği gibi hareket edebilirsiniz. Yemeklerde aşırıya kaçmaya karşın dikkat edin. İş veya eğitim hayatınızdaki sorumluluklarınıza mola vermek isteyebilirsiniz.



