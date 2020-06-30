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  4. 30 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları sorgula

30 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 20:52 | Son Güncelleme

Süper On Numara 30 Haziran 2020 çekiliş sonuçları belli oldu. Süper On Numara oyununun 30'uncu çekilişinde 10 bilen çıkmayınca, 80 bin 410 lira 68 kuruşluk ikramiye devretti. İşte MPİ 30 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları...

30 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 4, 6, 8, 13, 16, 20, 22, 24, 30, 35, 37, 38, 40, 47, 55, 58, 59, 76, 77 ve 79 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 15 kişi 1600 lira 53'er kuruş, 8 bilen 154 kişi 155 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 1560 kişi 21 lira 80'er kuruş, 6 bilen 9 bin 239 kişi 3 lira 90'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 13 bin 353 kişi ise 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

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