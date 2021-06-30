30 Haziran Günlük Burç Yorumları | Günlük burç yorumunuz ne söylüyor?

30 Haziran günü Ay, Balık burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde bunun etkisiyle beraber iletişim adına uygun enerjiler olmayabilir. Yay burcu ailesiyle ilgili önemli bir karar verebilir. Ay’ın Balık burcunda ilerlemesinden sonra saat 20:39 sonrasında ise Ay boşlukta olacak. Ay’ın boşlukta olduğu bu saat sonrasında yeni bir işe başlamamak önemli oluyor. Bugün saat 20:39 sonrasında yeni bir işe başlamak için uygun enerjiler bulunmuyor.

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Bugünlerde uyku düzeninizde farklılıklar yaşanabilir. Normale kıyasla gün boyunca daha içe kapalı olabilir veya kendi planlarınıza, kendi ihtiyaçlarınıza odaklanabilirsiniz. Sezgiler artıyor.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün ileri tarihli organizasyonlar yapabilir ve kalabalık davetlere katılabilirsiniz. Sosyal çevrenizde kutlamalar olabilir. Geçmişten çok geleceğe odaklanma zamanı. Duygu ve tavırlarda uçlara gitmekten kaçının. Katılacağınız ortamlar aracılığıyla yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün şartlar ve koşullar aniden değişebilir. Beklemediğiniz haberler alabilir, beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Değişim ve farklılık ihtiyacınız artarken ani ve cesaret dolu kararlar almaya açık olabilirsiniz. Yöneticiler ve üstlerle önemli görüşmeler yapılabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün sezgileriniz güçlenirken, anlama ve algılama konusunda daha sezgisel davranabilirsiniz. Etrafınızdaki insanların sözlerine ve tavırlarına karşı daha hassas olacağınız, etrafınızdakilerin enerjisinden daha çok etkilenebileceğiniz bir gün.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün plan dışı harcamalar yapabilir, para yönetiminizde farklılıklara gidebilirsiniz. Yüklü satın alım planları için kredi ve taksitler, borç alma-verme gündemleri oluşabilir. Gereksiz harcamalarla kendinizi rahatlatmaya çalışmayın.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizde abartılı önemseme hali ile abartılı umursamazlık arasında gidip gelebilirsiniz. Duygu kontrolünü sağlamalı ve dengeyi koruyarak hareket etmelisiniz. Fedakarlık göstermeniz gereken durumlar oluşabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün zararlı alışkanlıklarda aşırıya gitmeye karşı dikkat edin. İş ortamında rutin dışında bir yoğunluk veya sakinlik olabilir. Günlük rutininizi değiştiren durumlar olabilir. Sağlıkla ilgili sorunlarda ilaç desteği alabilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün hisleriniz güçlenecek ve olayların iç yüzünü, arka planını içten içe anlayacaksınız. Çocuklar ve çocuk sahibi olma gündemleri, kardeşler ve yakın çevre ile ilişkiler gün boyu ön planda olabilir. Aşk ilişkilerinde daha yoğun duygular yaşayabilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU

Bugün evinizde su sorunlarına karşı dikkat edin. Giderlerinizi kontrol edin, evinizin bereketini korumak için evin arıza ve tadilatlarını yaptırmaya gayret edin. Aile içinde alınganlık hali artabilir. Aile içindeki bazı mevzulara daha umursamaz yaklaşabilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün güne başlarken planlarınızı belirleyin, zamanınızı iyi yönetmeye çalışın. Dalgınlıklara ve yanlış anlamalara açık olabileceğiniz bir gün. Gün içinde iki kez düşünüp bir konuşmaya çalışın. Zira siz de yanlış anlaşılabilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün finansal konularda şanslı olmaya devam ediyorsunuz. Özgüveninizi arttıracak aktivitelerle meşgul olun. Değer görmeye, sevme ve sevilmeye daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Bugün ilişkiler daha dalgalı devam edebilir.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün daha yaratıcı ve sezgisel olabilir, yeteneklerinizin ürününü ortaya koyabilirsiniz. Büyük hayaller, büyük umutlar bugün daha çok zihnenizde yer edinebilir. Eski anılar zaman zaman aklınıza gelebilir. Nostalji artabilir.



