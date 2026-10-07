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Her 8 kadından 1'ini ilgilendiriyor! Meme kanserine karşı kritik uyarı

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Saliha Karagöz Eren, meme kanserinin erken tespit edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu söyleyerek, kadınlara klinik meme muayenesi önerdi.

Her 8 kadından 1'ini ilgilendiriyor! Meme kanserine karşı kritik uyarı

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Saliha Karagöz Eren, meme kanserinin erken tespit edilebildiğini, erken tespit edildiğinde de tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyleyerek, "Bu nedenle birtakım tarama programları belirlenmiş. Biz mutlaka her kadına 20 yaşından sonra her ay adet sonunda kendi kendine meme muayenesi yapmasını öneriyoruz. 40 yaşından sonra ise mutlaka bu taramalara yıllık mamografinin eklenmesi gerekiyor. 20-40 yaş arası risk durumuna göre 2 ya da 3 yılda bir klinik meme muayenesi de yapılması gerekiyor ve ona göre hekimin uygun gördüğü doğrultuda da bir tetkik eklenmesi gerekiyor.

40 yaşından sonra ise her yıl mutlaka mamografi ve klinik meme muayenesinin yapılması gerekiyor. Ülkemizde erken yaş meme kanseri oranı biraz daha yüksek. Bu nedenle "Yaşım küçük, benim başıma bir şey gelmez" dememek lazım. Daha erken yaşlarda da mutlaka kontrole gelmek gerekiyor. Meme kanserinden korkmuyoruz, çünkü her 8 kadından biri meme kanseri oluyor. Önemli olan kanseri erken aşamada tespit edebilmek. Ne kadar erken aşamada tespit edebilirsek yapacağımız tedavi o kadar daha düzgün yürüyor ve başarı oranları çok daha yüksek oluyor. Bu nedenle tüm kadınlara düzenli olarak kendilerini muayene etmelerini ve bilimin önerdiği doğrultuda da uygun olarak bir genel cerrahi doktoruna muayene olmalarını öneriyoruz" dedi.

"ERKEN TEŞHİSLE BU SIKINTI GİDERİLEBİLİR"

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veli Berk de, "Onkolojide çok yeni gelişmeler, meme kanseri tedavisinde çok başarılı tedaviler uygulamaktayız. Bütün bunlara rağmen erken teşhisle daha erken safhada yakalanarak hem vücut fonksiyonlarını koruma hem de yoğun ve birçok aylar süren tedaviler almaya gerek kalmadan erken teşhisle bu sıkıntıyı giderebiliriz. Biliniyor ki her sekiz kadından biri mutlaka meme kanseri olacak.

Onun için geç kalmadan, erken dönemde teşhise giderek, kemoterapi bile almadan, meme korunarak bu işi tamamen çözebiliyoruz. Bu süreçte bütün kadınların kendi kendine muayeneleri, eğer ki ellerinde hissettikleri bir kitle tespit edilirse bir genel cerrahiye başvurmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan ve meme kanseri tedavisi gören Esra Aksu da, tedavi gören hastaların güçlü olmalarını ve umutlarını yitirmemeleri gerektiğini söyledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri Meme‎
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