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30 milyon doz aşı! Bakanlık son rakamları duyurdu: Şap hastalığına karşı milyonlarca hayvan aşılandı

01.09.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; #şap hastalığı nedeniyle 31/08/2023 tarihi itibarıyla yaklaşık 30 milyon doz #aşı üretimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 14 milyon büyükbaş, 2 milyon küçükbaş hayvan aşılandı.

30 milyon doz aşı! Bakanlık son rakamları duyurdu: Şap hastalığına karşı milyonlarca hayvan aşılandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’deki hayvan hastalıkları arasında önemli yer tutan şap hastalığına karşı alınan önlemleri ve hayvanların aşılanma durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Edinilen bilgilere göre; bakanlık, şap hastalığıyla mücadele çerçevesinde uluslararası kuruluşlar ile iş birliğini büyüttü.

“14 MİLYON BÜYÜKBAŞ, 2 MİLYON KÜÇÜKBAŞ HAYVAN AŞILANMIŞTIR”

Yazılı açıklamada, 2023 yılı Mart ayında Türkiye’de ilk kez görülen yeni şap serotipinin (SAT-2) aşılama çalışmalarıyla kontrol altına alındığına dikkati çekilerek, “31 Ağustos 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 30 milyon doz aşı üretimi gerçekleştirilmiş, yaklaşık 14 milyon büyükbaş, 2 milyon küçükbaş hayvan aşılanmıştır. Bakanlığımız ülke genelinde İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde kampanya şeklinde olmak üzere yılda iki kez büyükbaş hayvanların tamamı veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerleri tarafından aşılanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

“KAMPANYA DÖNEMİ BOYUNCA YAKLAŞIK 15 MİLYON AŞI SAHAYA GÖNDERİLECEKTİR”

Şap hastalığının hayvanlar üzerindeki etkisini azaltmak ve yayılımını durdurmak için hayvanların birden fazla aşı olması gerektiği belirtilerek, “1 Eylül 2023 tarihinde Şap Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen SAT-2 serotipi içeren tetravalan aşılar kullanılarak sonbahar şap aşılama kampanyası başlayacaktır. Sonbahar kampanya döneminde kullanılmak üzere 31 Ağustos 2023 tarihi itibariyle 6 milyon doz aşı sahaya gönderilmiş olup, aşı ulaşmayan il kalmamıştır. Kampanya dönemi boyunca yaklaşık 15 milyon aşı sahaya gönderilecektir. Söz konusu 2 aylık kampanya dönemindeki ülkemizdeki tüm büyükbaş hayvanların aşılanması sağlanacaktır. Hastalığın yayılımının önüne geçmek için sıkı yol kontrolleri uygulanacak olup, aşısız hiçbir hayvanın hareketine izin verilmeyecektir” kaydedildi.

“TAM ZAMANLI SAHA TATBİKATI EĞİTİM VE UYGULAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR”

Şap hastalığı tespit edilen yerlerde karantina ve aşılama faaliyetleri devam ettiği vurgulandı. Aşılama çalışmalarının Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı ile paylaşıldığı vurgulanarak, “Mücadeleye katkı sağlamak üzere mihrak yönetimi, mihrak araştırması, karantina, temizlik ve dezenfeksiyon, biyo-güvenlik uygulamaları, hastalık hakkında farkındalık oluşturulması, yetiştiricinin bilgilendirmesi ve paydaşlar arası işbirliği geliştirilmesi amacıyla bölge illerinin katılımı ile Tam Zamanlı Saha Tatbikatı eğitim ve uygulamaları gerçekleştirilmektedir” ifadelerine yer verdi.

Yazılı açıklamada ayrıca hayvanların hastalıktan etkilenmemesi ve verim kayıplarının yaşanmaması için hastalıkla ilgili tedbirlere tüm üreticilerin uyması gerektiği de ifade edildi.

(İHA)

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Şap hastalığı

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