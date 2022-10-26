30 yaşından sonra canlı ve dinamik bakışlara sahip olunabilir mi?

Bella eyes görünümünde kaş askılanarak yukarı taşınır ve gözler olduğundan daha çekik bir görüntü kazanır. Bu işlem; göz kenarlarında aşağıya düşme, kaz ayaklarının belirginleşmesi, göz kapağı düşünme başlayan kişilerde tercih edilir. Yapılacak olan uygulama sayesinde kişi bu sorunlardan kurtulurken istediği dinamik ve genç görünüme sahip olabilir. Bella eyes işlemi aynı zamanda yüz ve boyun bölgesine lifting etkisi de gösterir. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, sıklıkla merak edilen canlı ve dinamik bakışların sırlarını sizler için anlatıyor.

Bella eyes, endoskopik kantopeksi denilen dışarıdan kesi olmadan gözün yukarı çekildiği ameliyattır. Mutlaka alanında uzman bir plastik cerrah tarafından yapılmalıdır. Hiçbir iz kalmaması ve kesinin tamamen saçlı deride kalması en avantajlı kısmıdır. Bir gece hastanede yatılan bu operasyonda ortalama 7 günde normal hayata dönülür. Operasyon sonrasında ise kesiler mutlaka steril stripler ile kapatılmalıdır. Hastadan işlem bölgesine 3 gün su değdirmemesi ve 10 gün kadar yüz üstü yatmaması önerilir. Yaşanabilecek şişlik ve ödem sorunlarını hafifletmek için buz uygulaması yapılabilir.

Yapılacak işlem bütün yüzü etkileyeceği için sadece gözler değil yüzün tümü değerlendirmeye alınmalıdır. Uzman hekim sizin yüz hatlarınıza uygun şekilde işlemi uygulayacaktır.

TRINITY LIFT İŞLEMİ

Cilt güzelliği için yeni bir yöntem olan Trinity lift işleminde endoskopik cerrahi yöntemi kullanılır. Genellikle genç ve orta yaşlı hastalar bu yöntem için uygundur. Yöntemin isminden de beli olduğu üzere ‘tri’ yani üç noktadan kaldırma sağlanır ve cilt sıkılaştırılarak genç bir görünüme kavuşur. İşlem sonucunda göz altında oluşan ve göz yaşı deformiteleri giderilir, kaybolmuş yanak dokusu düzgünleştirilir. Orta yüz olarak adlandırılan bölgedeki çökme genetiktir. Bu sebeple Trinity lift yöntemi 20’li yaşlardan itibaren kadın erkek ayırt etmeksizin herkes için uygundur. İyileşme süresi kişiden kişiye değişmekle beraber 7 – 10 gündür. İşlem etkisini ise 5 - 10 yıl korumaktadır. Bu yöntemi tercih eden hastalar, sıkı, canlı ve kusursuz bir cilt görünümü isteyenlerdir.



