HABER

300 bin TL ödülle aranan terörist ile beraberindekilerin yakalanma anı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 23:07 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranırken yakalanan PKK'lı terörist 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile ona yardım ve yataklık eden 4 kişinin yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Mücahit YOLCU/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranırken yakalanan PKK'lı terörist 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile ona yardım ve yataklık eden 4 kişinin yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’ya yönelik çalışma kapsamında bir teröristin Lice ilçesinden karayoluyla kent merkezine geçeceği bilgisine ulaştı. Ekipler, plakası belirlenen kırmızı renkli otomobil ile arkasından gelen otomobili, karadan ve havadan İnsansız Hava Araçları (İHA) aracılığıyla takibe aldı. İçerisinde terörist bulunan ile arkasından gelen otomobili Lice'den itibaren fiziki takibe alan ekipler, Diyarbakır'a yakın mesafede operasyon için harekete geçti. Şüphelilerin bulundukları araçları trafikte yavaşlatan ekipler, ardından iki araca operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kırmızı renkli otomobilde, İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranan PKK'lı terörist 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer'i sağ olarak ele geçirdi. Ekipler, iki araçta teröriste yardım ve yataklık eden 4 şüpheliyle birlikte Tuncer'i gözaltına aldı.
ANBEAN TAKİP EDİLDİ
Güvenlik güçlerinin Lice'den itibaren anbean takip ettiği terörist ile birlikteki 4 kişinin yakalanma anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Karadan ve havadan İHA ile çekilen görüntülerde otomobilin, sürekli takip edildiği ve yavaşlatılan trafikte güvenlik güçlerinin operasyon yaptığı görülüyor. Görüntülerde terörist ile birlikte yakalananların gözaltına alındıkları da görülüyor.
İKİ KEZ KAÇTI, SAHTE KİMLİKLE YURTDIŞINA ÇIKACAKTI YAKALANDI
İstihbarat birimlerinin, saç rengini değiştirdiği ve sahte kimlik kullandığını saptadığı Semra Tuncer’in yerini daha önce 2 kez tespit ettiği ancak teröristin kaçmayı başardığı öğrenildi. PKK'nın sözde Amed eyaletinde üst düzey sorumlu olduğu belirtilen Semra Tuncer'in, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalanmasıyla örgütün de güç kaybettiği ifade edildi. Terörist Tuncer'in Lice'den Diyarbakır'a geçip sahte kimlikle havayoluyla yurtdışına kaçmaya çalıştığı belirlendi. Semra Tuncer ile yakalanan 4 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa... Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa...
Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındıBir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı
Soylu: Yabancı İŞİD'liler yıl sonuna kadar iade edilecekSoylu: Yabancı İŞİD'liler yıl sonuna kadar iade edilecek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar kimdir?

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Karı-koca tartışmasında kan aktı!

Karı-koca tartışmasında kan aktı!

İçişleri Bakanlığı: Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Bakanlık duyurdu: Sınır dışı edildiler

Burdur'da vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Kadıköy'deki zincirleme kaza trafiği felç etti

Trafiği felç etti! Araç bu hale geldi

Çocukların silahla oyunu kötü bitti

Çocukların silahla oyunu kötü bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.