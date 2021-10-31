31 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto çekiliş sonucu nereden ve nasıl sorgulanır?

Süper Loto çekilişi şans oyunu severler tarafından her hafta ilgiyle takip ediliyor. Noter huzurunda ve Milli Piyango yetkilileri eşliğinde gerçekleştirilen çekiliş canlı yayınlanıyor ve sonuçlar birkaç dakika içerisinde belli oluyor. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI

Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Çekilişi canlı olarak MP TV üzerinden takip edebilirsiniz. Bunun için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine erişim sağlayınız. Süper Loto çekiliş sonuçlarını canlı izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresine erişim sağlayınız.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



