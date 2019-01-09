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31 Mart 2019 seçim yasakları Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 08:40 | Son Güncelleme

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme günü uygulanacak seçim yasakları açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan seçim yasaklarında alkol satışı, düğün ve eğlence yerleri ile ilgili bazı kurallar bulunuyor.

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlere ilişkin YSK’nın Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımladığı yasaklar şu şekilde...

İşte seçim yasakları

Oy verme günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak.
İçkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.
Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak.
Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.
Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.
Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.
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