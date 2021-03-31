31 Mart Günlük burç yorumları | 31 Mart burçları neler bekliyor?

Mart ayının son günü olan 31 Mart Çarşamba günü İkizler burcu sağlık konuları ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Sabah saatlerinde birtakım sorunlar ve aksilikler yaşanabilir. Akşam saatlerine doğru ise daha kendimizde kalmamız, kendimizi anlamamız gereken bir durumda kalabiliriz. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları… KOÇ BURCU YORUMU

Bugün bankacılık işlemlerinizde daha titiz olmaya ve hata, karışıklık durumlarına dikkat etmeye çalışın. Değerli eşyalarınızı daha iyi koruyun. Sezgilerinize kulak vererek hareket edin. BOĞA BURCU YORUMU

Bugün iş ve özel hayatınızdaki ilişkilerinizde manipülatif tavırların etkisinde kalmamaya dikkat edin. Yasal süreçlerinizde netleşme veya önemli ilerlemeler sağlanabilir. Taşınma gündemi içine girebilirsiniz. İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün zor durumları, imkansız görünen karmaşaları çözüme ulaştırabilir, başarı sağlayabilirsiniz. İş ilişkilerinde zekanız ve kontrollü tavrınızla anlaşma ve uzlaşma sağlayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün iş ve özel hayatınıza daha gerçekçi yaklaşmak isteyebilir, güvende olma duygusuyla hareket edebilir, kendinizi güvene almak isteyebilirsiniz. Finansal konular ön planda olacak. ASLAN BURCU YORUMU

Bugün eviniz için harcamalar yapabilir, yatırım ve birikim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinde daha mesafeli tavırlar içinde olabilirsiniz. Ya hep ya hiç mantığında ilerlememeye dikkat edin. BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün dostlarınız ve sevdiklerinizle bir araya gelebilir, keyifli görüşmeler yapabilirsiniz. Karşınızdaki insanlarla anlaşmak ve aynı dili konuşmak noktasında daha başarılı olabileceğiniz bir gün. Manipülatif tavırlar sergileyebilirsiniz. TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün iş ve finans konularıyla meşgul olabilir, işinize ve mesleğinize yatırım yapabilir, daha çok kazanç sağlamak için daha aktif bir çaba içinde olabilirsiniz. Beden sağlığınızı korumak adına harcama yapabilirsiniz. AKREP BURCU YORUMU

Bugün önceki gün gibi hızlı ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Hem iş hem özel hayatınızda kendi sınırlarınızı bilerek ilerleyeceksiniz. Size iyi gelmeyen insanlarla mesafeleşebilirsiniz.