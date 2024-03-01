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  4. 31 Mart için en ilginç seçim vaadi! SOL Parti adayı atağa geçti: Boğma rakı tesisi kuracağım!

31 Mart için en ilginç seçim vaadi! SOL Parti adayı atağa geçti: Boğma rakı tesisi kuracağım!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.03.2024 14:55
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Hatay'ın Defne ilçesinde SOL Parti Belediye Başkan Adayı Serbay Mansuroğlu, yaptığı açıklamada "Tesisler kurabiliriz. Boğma rakı tesisi bunlardan biri" diye konuştu. Mansuroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

31 Mart için en ilginç seçim vaadi! SOL Parti adayı atağa geçti: Boğma rakı tesisi kuracağım!

6 Şubat 2023 depremlerinden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay yaralarını sarmaya devam ediyor. Bir yandan yeniden ayağa kalkmaya çalışan kent bir yandan da 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığı, Gökhan Zan'ın yarışa dahil olması derken şimdide verilen seçim vaadi kentte gündem oldu.

SEÇİM VAADİ: BOĞMA RAKI TESİSİ

Defne ilçesinde SOL Parti Belediye Başkan Adayı Serbay Mansuroğlu'nun 'boğma rakı tesisi' vaadi dikkat çekti.

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OKULLARDA ÜCRETSİZ YEMEK

BirGün'den Can Çiçek'e konuşan Mansuroğlu "Küçük üreticilerin üreteceği ürünlerle okullarda ücretsiz öğle yemekleri dağıtabiliriz" dedi.

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Mansuroğlu şunları söyledi:

"Tesisler kurabiliriz. Boğma rakı tesisi bunlardan biri, sebze hali, hayvan pazarı, mezarlık, bir ilçeyi ilçe yapan ne varsa şu an burada eksik durumda.

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Defne’nin tüm yolları delik deşik durumda. Eğer Karayolları Genel Müdürlüğü altyapı sorununu çözmezse belediyeyi biz aldığımızda iş makineleriyle gider biz yaparız.”

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