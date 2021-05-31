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31 Mayıs Dünya Sigara İçmeme Günü | Dünya Sigara İçmeme Günü nedir?

31.05.2021 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1987 yılından bu yana Dünya Sağlık Örgütü’ne üye ülkeler tarafından her sene 31 Mayıs tarihinde kutlanan Dünya Sigara İçmeme Günü, birçok ülkede önemli günler arasında yer alıyor. Sigarayı bırakmaya teşvik etmek amacıyla her yıl kutlanan Sigara İçmeme Günü’nde sigaranın zararlarına dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

31 Mayıs Dünya Sigara İçmeme Günü | Dünya Sigara İçmeme Günü nedir?

Halk sağlığı için ciddi sonuçlara yol açan sigara kullanımını en aza indirmenin amaçlandığı Dünya Sigara İçmeme Günü’nde, sigara kullanıcılarının 24 saatliğine sigara içmeyi bırakmaları teşvik ediliyor. Türkiye’de günlük sigaraya harcanan miktar 70 milyon lirayı aşmış durumda. Ülkemiz sigara kullanımının en çok olduğu Avrupa ülkeleri listesinde 3. sırada yer alırken, dünyada ise 7. Sırada bulunuyor.

DÜNYA SİGARA İÇMEME GÜNÜ NEDİR?

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Her yıl 31 Mayıs tarihinde Dünya Sağlık Örgütü üye devletlerince 1987 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan önemli gündür. Bugün, sigara kullanıcılarının 24 saat süreyle sigarayı bırakmaları teşvik edilmektedir.

Sigara kullanımıyla oluşan önlenebilir hastalık ve ölümlere dikkati çekebilmek için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından etkinlik günü olarak belirlenen ‘31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü’, örgüte üye devletler tarafından 1987 yılından beri kutlanıyor. Gün nedeniyle tüm dünyada sigaranın zararlarına dikkat çekilen etkinlikler düzenleniyor.

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Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Türkiye’de 20 milyon kişi sigara içiyor. Yılda yaklaşık 100 milyon kişi ise sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor.

1960-2000 yılları arasında gelişmiş ülkelerde sigara kullanımı yüzde 23 azalırken, gelişmekte olan ülkelerde her yıl yüzde 3.4 oranında artıyor.

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Tütün mücadelesinde çok önemli bir yeri olan 31 Mayıs Dünya Sigara İçmeme Günü, gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır.

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WHO Dünya Sağlık Örgütü

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