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32 milyon ton atık toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 10:22 | Son Güncelleme

Geçen yıl atık hizmeti veren belediyelerin 32 milyon 209 bin ton atık topladığı görüldü.

32 milyon ton atık toplandı

Geçen yıl atık hizmeti veren belediyelerin 32 milyon 209 bin ton atık topladığı görüldü. Geçen yıl atıklarla alakalı basına 64 bin 184 haber yansırken, bu yılın ilk 9 ayında 53 bin 94 haberle konuşulduğu görüldü. Haber başlıkları incelendiğinde ise en çok geri dönüşüm için yapılan projelerin ön planda olduğu kaydedildi.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, atık oranları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl atıklarla alakalı basına 64 bin 184 haber yansıdığı tespit edildi. Bu yılın ilk 9 ayında ise 53 bin 94 haberle konuşulduğu görüldü. Haber başlıkları incelendiğinde de en çok geri dönüşüm için yapılan projelerin ön planda olduğu saptandı. Özelikle sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin düzenlediği ’sıfır atık projelerinin’ gündemde yer aldığı kaydedildi.

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, geçen yıl atık hizmeti veren belediyelerin 32 milyon 209 bin ton atık topladığı görüldü. Yapılan anket sonuçlarına göre 2018 yılında toplanan kişi başı günlük atık miktarı 1,16 kg olarak hesaplandı. Toplanan atıkların yüzde 67,2’si de depolama tesislerine gönderildiği gözlendi. Türkiye’de atık hizmeti veren belediye sayısı ise bin 395 olarak kayıtlara geçti.

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