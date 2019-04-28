33 yıllık semerci teknolojiye direnmeye çalışıyor

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIRLI semer ustası Fesih Sürmeli (48), 13 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Bir dönem Diyarbakır'da 15 semer üretim atölyesinin olduğunu ve her atölyede de 8- 10 kalfanın çalıştığına anlatan Sürmeli, semerciliğin Diyarbakır'ın yanı sıra ülke genelinde yok olma aşamasına geldiğini söyledi. Eşek ve katırların yük taşıması için kullanılan, dönemlerin gözde mesleği semercilik, teknolojiye direnmeye çalışıyor. Teknolojiyle birlikte cihaz ve araçların geliştirilmesiyle hayvanların da yük taşımasında kullanılmaması, semerciliği olan ilgiyi de azalttı. Diyarbakır'da daha önce yanında 10 kişinin çalıştığı Fesih Sürmeli, şimdileri tek başına mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. TÜRKİYE GENELİNDE 73 SEMERCİ KALDI 15 yaşında çırak olarak babasının yanında başladığı mesleği 30 yılı aşkındır sürdüren Sürmeli, semerciliğin yok olma aşamasında olduğunu söyledi. Türkiye genelinde 73 semer ustasının bulunduğunu bunlardan birinin de kendisi olduğunu kaydeden Sürmeli, "İşimiz bundan 20- 25 yıl evvel çok iyiydi. Şu anda binde bire düşmüş. Yani bin taneden bir taneye düşmüş, bitmiş. Biz eskiden buraya geldiğimizde 20- 25 müşteri vardı. Biz burada 15 dükkandık. Biz yetiştiremiyorduk. Gidip Siverek'ten, Nizip'ten, Gaziantep'ten Adıyaman'dan getiriyordum yine yetiştiremiyordum. Şu anda her tarafa arama gidiyor. Bizim işimiz yazın tek, tük oluyor. Kışın kökten yok. İşimiz tersine dönmüş. Eskiden biz getirip, burada satıyorduk. Şimdi biz götürüyoruz. Köy köy, kapı kapı dolaştırıyoruz. O da araba mazot parası verip geliyoruz. 15 sene evvel ben eşek semerini 100 milyona satıyordum, şimdi 150- 200 arasına veriyorum. 150- 200'e verdiğim eşek semerinin şimdiki fiyatı 300- 400 milyondur. Yani şu anda sattığım malı, benim emeğim zaten öyle gidiyor, sanki ben çalışıyorum, malzememi satıyorum. Öyle bir duruma düşmüşüz" dedi. Gelecek kuşağın semerciliği yapmayacağını ifade eden Sürmeli, "Benden sonda bu işi yapan kimse olmaz. Şu anda Türkiye genelinde 73 kişi var. Yani Adıyaman gibi bir yerde Kahta'da 30 kişi vardı, şimdi 7 kişi kalmış. Yani artık kimse çocuğunu alıştırmıyor. Diyarbakır'da ben yetiştiğim zaman 15 dükkan vardı. Şimdi ben tek kalmışım. Benden önce 50 dükkan vardı. Çok eski bir sanattır bu, Ermeni sanatıdır bu. Belki yaklaşık bu 6 bin yıllık bir sanattır. Ben bu işi Eğilli bir Ermeni'den öğrendim" diye konuştu.

