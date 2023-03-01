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34/c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 34/c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

22.02.2023 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte sürücülerin can ve mal güvenliğinin korunması için bir takım kurallar mevcuttur. Bu kurallara uymak trafiğin düzenli bir şekilde ilerlemesi ve olası trafik kazalarının önüne geçilmesi sebebiyle önem arz etmektedir. Kurallara uymadığı tespit edilen araç sahibi ve sürücülere ceza işlem uygulanmaktadır. 34/c trafik cezası da araç sahiplerinin uyması gereken kurallar arasındadır. Peki, 34/c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar?

34/c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 34/c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan kurallar, sürücülerin trafik nasıl hareket etmesi gerektiği ve trafiğe çıkmadan önce alması gereken birtakım önlemleri içermektedir. Söz konusu önlemlerden biri ise araçların muayenelerinin belirli zaman aralıklarında aksatılmadan yapılmasıdır. Muayenesi yapılmamış bir aracın arızalanma ihtimali artmakta ve bu durum trafik akışı esnasında can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. Bu sebeple araç sahiplerinin ve sürücülerin muayenesi yapılmamış veya muayene istasyonu tarafından emniyetsiz raporu verilen araçlarla trafiğe çıkmaları tehlikeli ve yasaktır. İlgili kanunun 34/c maddesi de araç muayeneleriyle doğrudan ilgilidir. Bu maddeyi ihlal eden kişilere cezai işlem uygulanmaktadır.

34/c trafik cezası nedir?

Motorlu araç kullanarak trafiğe çıkmak isteyen araç sahiplerinin belirli aralıklara araçlarının muayenesini ve bakımını yaptırmaları gerekmektedir. Bunun için muayene istasyonlarına gidip araçlarının kontrollerini yaptırarak muayene istasyonundan aracın trafik için tehlike arz edebilecek herhangi bir arızasının olup olmadığını teyit ettirmelidirler. Muayene istasyonu tarafından emniyetsiz raporu verilen bir araçla trafiğe çıkmak yasaktır. Karayolları Trafik Kanununun 34/c trafik cezası maddesi ihlalin konusu da muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması olarak belirlenmiştir.

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34/c trafik cezası kimlere uygulanır?

İhlalin gerçekleştiği tespit edildikten sonra araç sahibine trafik idari para cezası uygulanır ve araç trafikten men edilir. “Geçici Olarak Trafiğe Çıkış İzin Belgesi” (ek-33) düzenlenerek araç sahibinin yedi iş günü içinde araç muayenesini gerektiği şekilde yapması için izin verilmektedir. Araç muayene istasyonu tarafından emniyetsiz raporu verilen bir aracın trafiğe çıktığı tespit edildiğinde araç sahibine 34/c trafik cezası uygulanır. Bu sebeple, araç sahiplerinin araçlarının bakımını düzenli bir şekilde yaptırmaları gerekmektedir.

34/c trafik cezası tutarı ne kadar?

Karayolları Trafik Kanununun 34/c maddesini ihlal eden araç sahiplerine idari para cezası uygulanır. 34/c trafik cezası tutarı 1.979 TL trafik idari para cezası olarak uygulanır. Söz konusu cezası 15 gün içerisinde ödeyecek araç sahiplerine %25 uygulanır. İndirimli 34/c trafik cezası tutarı 1.484,25 TL olarak düzenlenir.

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trafik cezası araç muayene istasyonu

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