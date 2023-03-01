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34/a trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 34/a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

17.02.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayolları Trafik Kanununda sürücülerin trafikte nasıl davranmaları gerektiğinin yanı sıra trafiğe çıkmadan önce araçlarında yapmaları gereken düzenlemeler de açıkça belirtilmektedir. Bu kurallara uyulmadığı takdirde trafikte bulunan tüm sürücülerin can ve mal güvenliği tehlike altına girebilmektedir. Söz konusu kurallara uymadığı tespit edilen kişilere cezai işlem uygulanmaktadır. Bu kurallardan birisi olan 34/a trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar?

34/a trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 34/a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak için belirli kurallara uyulması zorunludur. Bu kurallardan biri de Karayolları Trafik Kanununda 34/a olarak belirtilen, muayenesi yapılmamış araçları trafiğe çıkarmaktır. Muayenesi yapılmamış bir araç, arızalanarak hem aracın sürücüsü hem de diğer sürücüler için tehlike oluşturabilmektedir. Bu gibi durumların önüne geçmek için muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması yasaklanmıştır. Söz konusu kurala uymayan araç sahiplerine cezai işlem uygulanmaktadır.

34/a trafik cezası nedir?

Araç sahiplerinin araçlarının türlerine göre belirli aralıklarla araçlarının muayeneleri yaptırmaları bir zorunluluktur ve eğer araçlarının muayeneleri yapılmamış ise bu araçlar ile trafiğe çıkılmaması gerekir. Söz konusu kural sayesinde ihmal edilen araç muayenesi sonucu trafikte oluşabilecek can ve mal kaybının önüne geçilmesi amaçlanır. 34/a trafik cezası maddesi ihlalin konusu da muayenesiz araçları trafiğe çıkarmakla ilgilidir. Sürücüler, muayenesi yapılmamış bir araç ile trafiğe çıktıkları tespit edildiği takdirde mevzuata göre kimi yaptırımlarla karşılaşırlar. Sürücüler para cezasıyla karşılaşırken, araçlar trafikten men edilir. Trafikten men edilen araç sahiplerine “Geçici Olarak Trafiğe Çıkış İzin Belgesi” (ek-33) düzenlenir ve yedi iş günü izin verilerek araçlarının muayenesini yaptırmaları istenir.

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34/a trafik cezası kimlere uygulanır?

Araçların belirli aralıklarla muayenelerinin yapılması bir zorunluluktur ve muayenesi zamanında yapılmamış araçlarla trafiğe çıkmak Karayolları Trafik Kanunu’na göre yasal değildir. Bu kurala uymayan sürücüler için gerekli düzenleme Karayolları Trafik Kanunu’nun 34/a trafik cezası maddesi ihlalin konusu uyarınca belirtilmiştir. Söz konusu maddeye göre 34/a trafik cezası, araç muayenesini zamanında yaptırmadığı tespit edilen tüm araç sahiplerine uygulanır.

34/a trafik cezası tutarı ne kadar?

Araç muayenelerini zamanında yaptırmayan araç sahiplerine 34/a trafik cezası tutarı olan 951 TL ceza uygulanır. Fakat ceza tutarını on beş gün içerisinde ödeyecek araç sahipleri, ceza tutarının tamamı yerine %25 indirim uygulanır ve ceza tutarını 713, 25 TL olarak öderler. Ek olarak söz konusu kurala uymayan araç sahiplerinin ehliyetlerine de 10 ceza puanı işletilir. Araç sahiplerinin cezalarını belirtilen süre zarfında ödemedikleri takdirde ceza tutarına her ay faiz işletilir ve tutar aylık olarak artar.

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