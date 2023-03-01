39/4 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 39/4 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Motorlu araçlarla trafiğe çıkmayan isteyen kişilerin uyması gereken birtakım kurallar mevcuttur. Bu kurallar Karayolları Trafik Kanununda belirtilmiştir. Söz konusu kurallar sadece trafiğin akışı içerisinde araçların nasıl hareket etmesi gerektiğini değil araç tescil belgesi ve sürücü belgesi kimi belgelerin de mevzuata uygun bir şekilde düzenlenmesi ile ilgilidir. İlgili kanunun 39/4. maddesi de alınan araçla doğrudan ilgili olan bir kuraldır. 39/4 trafik cezası maddesi ihlalin konusu olduğunda sürücülere cezai işlem uygulanır.

39/4 trafik cezası nedir?

Motorlu araç kullanmak isteyen herkesin mutlaka bir sürücü belgesine sahip olması gerekir. Fakat her ülkenin sürücü belgesi alma koşulları farklıdır ve başka bir ülkeden alınan sürücü belgesi ve araç diğer bir ülkede kabul edilmeyebilir ya da yetkililer tarafından belirli ek koşullar istenebilmektedir. Bu sebeple sürücülerin, sürücü belgelerini aldıkları ülke harici bir ülkede araç kullanmak istediklerinde ilgili ülkenin yurt dışından alınan sürücü belgeleriyle ilgili yönetmeliğine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/4 trafik cezası maddesi ihlalin konusu da dış ülkelerden alınan sürücü belgeleriyle yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak motorlu araç kullanmak olarak belirlenmiştir. Yönetmelikte belirtilen şartlara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulanmaktadır.

39/4 trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafik kuralları istisnasız tüm sürücüler için uygulanmaktadır. Karayolları Trafik Kanunun 39/4 trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde yurt dışından alınan sürücü belgerini yönetmeklikte belirtilen süre ve şartlara aykırı bir şekilde motorlu araç kullandığı tespit edilen tüm sürücüler için uygulanmaktadır.

39/4 trafik cezası tutarı ne kadar?

39/4 trafik cezası maddesini ihlal eden tüm sürücülere cezai işlem uygulanır. 39/4 trafik cezası tutarı 1.647 TL trafik idari para cezası olarak belirlenmiştir. Söz konusu cezayı 15 gün içerisinde ödeyecek sürücülere %25 indirim uygulanır. İndirimli 39/4 trafik cezası tutarı 1.235,25 TL olarak düzenlenmektedir.



