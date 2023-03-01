32/1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 32/1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Kanun içerisinde yer alan maddeler, trafik akışı esnasında uyulması gereken kuralları kapsamakla birlikte, araçların bakımı ve üzerinde yapılacak değişiklikler de ilgili kanun maddeleri tarafından belirtilmiştir. Bu sebeple araç sahiplerinin araçlarıyla ilgilenmeleri ve araçlarının üzerinde yapacakları değişiklikleri de mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Karayolları Trafik Kanununun 32/1 maddesi de araç üzerinde yapılan değişiklikler ile doğrudan ilgilidir. Bu kurala uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulanmaktadır.

32/1 trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince araç sahiplerinin araçlarında yaptıkları renk değişimi, tüp taktırmak, motor değişimi gibi her türlü değişikliği otuz gün içerisinde araç tescil belgesine işletmelerini zorunlu kılar. Bu hükme uymayan araç sahiplerine ise mevzuatta belirtilen miktarda para cezası uygulanır ve araç üzerinde yapılan değişikliklerin araç tescil belgesine işletildiği zaman kadar kadar araç trafikten men edilir. Trafikten men edilen araçlar için, araç üzerinde yapılan değişikliklerin araç tescil belgesine işletilmesi için “Geçici Olarak Trafiğe Çıkış İzin Belgesi” (ek-33) düzenlenerek 7 iş gününe kadar izin verilir. 7 iş günü içerisinde gerekli değişiklikleri işletilmeyen araçlar trafikten men edilir.

32/1 trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafikte her sürücünün uyması gereken kurallar vardır ve bu kurallara uymayan sürücüler mevzuata göre cezalandırılır. Trafik Kanunu’nun 32/1 numaralı maddesi de sürücülerin belirtilen kurala uymadığı durumlarda uygulanacak cezai hükmü belirtmektedir. 32/1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu araçlarda yapılan değişikliklerin sürücüler tarafından araç tescil belgesine işletilmediği tespit edilen tüm araçlar için uygulanır. 32/1 trafik cezası maddesini ihlal eden sürücülerin de ehliyetlerine 10 ceza puanı işlenmektedir.

32/1 trafik cezası tutarı ne kadar?

Araçlarında yaptıkları değişiklikleri araç ruhsatına işletmeyen sürücülere, Trafik Kanunu’nun 32/1 maddesi gereğince belirli bir idari para cezası belirlenmiştir. 32/1 trafik cezası tutarı 436 TL'dir. Ancak söz konusu cezayı 15 gün içerisinde ödeyecek tüm sürücüler için 32/1 trafik cezası tutarı %25 indirimle 327 TL olarak belirlenmiştir.



