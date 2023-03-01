34/b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 34/b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu trafiğe çıkacak araçların belirli kuralları uymasını zorunlu kılmaktadır. Araçların bakımı ve muayenesi kanun içerisinde önem arz etmektedir. 34/b trafik cezası da kanunun içerisinde yer alır ve araçların muayenesiyle doğrudan ilgilidir. 34/b trafik cezası, araçların muayenesini yaptırmayan ve yaptırılması için verilen sürede araç muayenesini ihmal eden araç sahipleri için geçerlidir. Bu kuralı ihlal eden sürücülere mevzuata göre cezai işlem uygulanmaktadır.

34/b trafik cezası nedir?

Araçlarıyla trafiğe çıkmayan isteyen sürücülerin araçlarını araç türüne göre belirli aralıklarla muayene işlemi yaptırmaları zorunludur. Muayene tarihi geçen araçlarla trafiğe çıkmak yasal değildir. Ek olarak araçların arızalanma riski oluşacağı, can ve mal kaybına yol açabilme ihtimali sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Bu sebeple muayenesi zamanında yapılmayan araçlarla trafiğe çıkan sürücülere uygulanacak ceza, Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilmiştir. Kanunda yer alan 34/b trafik cezası maddesi ihlalin konusu da muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması hâlinde trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda aracın hâlâ muayenesinin yapılmadan tekrardan trafiğe çıkarılması yasaktır.

34/b trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca muayenesi yapılmadığı tespit edilen araçlara, verilen süre sonunda muayenesi yapılmadığı tespit edilen araçların sahiplerine uygulanacak cezai işlemi belirtmektedir. Söz konusu cezai işlem aracın trafikten men edilmesi, para cezası ve ehliyet ceza puanı olarak uygulanmaktadır.

34/b trafik cezası kimlere uygulanır?

Araçların muayenelerini yaptırmamak trafikten men edilme ve para cezası gibi yaptırımların uygulanmasını neden olmaktadır. Bu sebeple sürücülerin, araçlarının muayene tarihlerini aksatmamaları önem arz etmektedir. 34/b trafik cezası, araç muayenelerini zamanında yaptırmadığı ve bu şekilde trafiğe çıktığı tespit edilen araç sahiplerine, araç muayenelerini yaptırmaları için verilen süre içerisinde araç muayenelerini ihmal eden sürücülere uygulanmaktadır.

34/b trafik cezası tutarı ne kadar?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 34/b trafik cezası maddesine göre, araç muayenelerini yaptırmadığı tespit edilen ve kendilerine verilen süre içerisinde araç muayenesini yaptırmayan sürücülere, 1979 TL ceza uygulanır ve araçlar trafikten men edilir. Fakat, uygulanan cezayı ilk 15 gün içerisinde ödeyecek araç sahiplerine %25 indirim uygulanır ve ceza tutarı 1.484,26 TL olarak belirlenir. Para cezasına ek olarak araç sahiplerinin ehliyetlerine 10 ceza puanı işletilir.



