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  4. 34 yıldır saçına makas değmedi!

34 yıldır saçına makas değmedi!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2020 12:23 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan bilişim teknolojileri öğrencisi Malgorzata Kulczyk 34 yıldır hiç kestirmediği saçıyla ülkede gündem oldu.

34 yıldır saçına makas değmedi!

Genç kız, 1,5 metre uzunluğundaki saçıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan bilişim teknolojileri öğrencisi Malgorzata Kulczyk (34) doğduğu günden bu yana hiç saçını kestirmedi. Kulczyk, 1.5 metre uzunluğundaki saçıyla İngiliz medyasında gündeme oturdu. İngiliz basınına konuşan Kulczyk, hiç kesmediğini saçının uzunluğu boyunu geçtiğini ifade etti. Kulczyk, güzel görünmek için saçını hiç kestirmediğini ifade ederek, saçının bakımı için 3-5 saat arasında zaman harcadığını belirtti. Öte yandan Kulczyk, genç yaşta saçı uzun olan tek kişi ünvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapacağını ifade etti.

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