349 yıllık hamam çay ocağına dönüştü

Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde Merzifonlu Karamustafa Paşa tarafından 1670 yılında yaptırılan kervansarayın arkasında bulunan Osmanlı mimarisine sahip hamam, restore edildiğinden beri çay ocağı olarak işletiliyor.

Osmanlı döneminde bölgenin en önemli ticaret yollarından biri olan İpekyolu kavşağında bulunan ve Merzifonlu Karamustafa Paşa tarafından yaptırılan kervansaray aradan geçen yıllara rağmen ayakta duruyor. Kervansarayın arkasında bulunan hamam ise, 20 yıl atıl kaldıktan sonra 2007 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edildi. İhaleyle Mevlüt Karaçavuş tarafından alınan hamam çay ocağına dönüştürüldü. 27 bin 500 nüfuslu İncesu ilçesi sakinleri, 349 yıllık Osmanlı hamamına gelerek burada kurna başında ve göbek taşı üzerinde çay içip sohbet ediyor.

'2007 YILINDA RESTORE EDİLDİ'

Emekli öğretmen-yazar Hüseyin Çavdar, 349 yıllık hamamın Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından İncesu'da kurulan ilk eserlerinden biri olduğunu söyleyerek, "Aynı zamanda külliyenin bir parçasıdır. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa burada külliyeyi kurarken, cami yapılmıştır. Daha sonra Kervansaray, hamam, mektep ve çarşısı yapılmıştır. O günkü Türk İslam toplumunun ihtiyaçlarını karşılayacak yapılardır. Yapılan hamam uzun yıllar İncesu halkının ihtiyacını karşılamıştır. Daha sonra ki yıllarda hamam olarak kullanılmamış ve kendi kaderine terk edilmiştir. 2007 yılında büyük bir restorasyon geçirilerek binanın bugün ayakta kalması sağlanmıştır. Bir dönem bilgisayar kursu olarak kullanılan hamam, şuan da çay ocağı olarak kullanılıyor" dedi. Çay ocağına dönüştürülen hamamda sohbet etmenin keyifli olduğuna dikkat çeken Çavdar, "Böyle bir mekânda sohbet etmek son derece keyifli. Üstelik doğal klima şeklinde. Dışarıda 36 derecenin üstünde ki bir sıcaklıkta biz hamam içinde 15-16 derece sıcaklıkta oturup çay içiyoruz. Kapadokya bölgesine giden turistleri taşıyan turların İncesu'ya uğraması gerekir" diye konuştu.