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  4. 35 yıldır aynı cadde üzerinde duran papağan, yaşıyla şaşkına çeviriyor

35 yıldır aynı cadde üzerinde duran papağan, yaşıyla şaşkına çeviriyor

30.09.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de 45 yaşına giren papağan caddenin sembolü oldu. Adres tarif ederken bile papağanın adını kullanan vatandaşlar, papağana yoğun ilgi gösterirken 35 yıldır aynı cadde üzerinde bulunan hayvan 6-7 kelime konuşabiliyor.

35 yıldır aynı cadde üzerinde duran papağan, yaşıyla şaşkına çeviriyor

Osmaniye'de Dr. Sadık Ahmet Alkan Caddesi’nde 35 yıldır petshop işletmeciliği yapan Ali İhsan Özsipahi, 1986 yılında bir arkadaşından o zaman 10 yaşında olan Kakadu cinsi papağanı alarak beslemeye başladı.

Cadde üzerinde petshop dükkanı olan Ali İhsan Özsipahi'nin satmaya kıyamadığı papağan zamanla iş yerinin maskotu haline geldi. 35 yıldır aynı caddede iş yerinin önündeki kafeste bulunan ve bu yıl 45 yaşına giren papağan çarşı esnafının da yoğun ilgisini görüyor.

'PAPAĞANLI CADDE'

Bir adres tarif ederken bile vatandaşların “papağanlı cadde” dediğini belirten Ali İhsan Özsipahi, “1986 yılında İskenderun’dan aldım. O zaman 10 yaşındaydı, şu anda 45 yaşında. Merhaba, bay bay, anne, nasılsın gibi 6-7 kelime konuşuyor. Kendisini çok seviyorum” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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