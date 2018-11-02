36 yıllık cinayeti çözecek bilgiye 725 bin dolar ödül

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyalet hükümeti, 36 yıl önce kaybolduktan sonra ölü bulunan Roxlyn Bowie'nin öldürülmesiyle ilgili bilgi sağlayana, 725 bin ABD doları (1 milyon Avustralya doları) ödül verecek.
NSW hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, Walgett kasabasında yaşayan iki çocuk annesi Roxlyn Bowie, 1982'de evinden çıktıktan sonra kayboldu. Daha sonra eyalet savcısı, cesedi bulunamasa da Bowie'nin cinayete kurban gittiğine hükmetti.
Hükümet, Bowie'nin öldürülmesi hakkında enformasyon sağlayana 725 bin ABD doları (1 milyon Avustralya doları) ödül verecek.
NSW Polis ve Acil Durum Hizmetleri Bakanı Troy Grant, cinayeti soruşturan ekiplerin işini kolaylaştırmak için bu karara vardıklarını belirterek, "Eski bir polis olarak en ufak bir bilginin soruşturmada ekiplere yardımcı olacağını biliyorum. Biliyoruz ki mağdurun ailesi ve toplum sorulara cevap ve adaletin yerini bulmasını istiyor." ifadelerini kullandı.
Bowie’nin kızı Brenda Boyd, ödülün, cinayetle ilgili bilgi sahiplerini cesaretlendirmesini umduklarını vurgulayarak, "Doğum günleri, tatiller ve özel günler, 36 yıldır annemsiz geçti. Erkek kardeşim Warren vefat etti. Maalesef o sevgili annemize ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyecek." dedi.
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